Krepšininkas M. Lukauskis: „Džiaugiuosi galėdamas žaisti savo gimtajame mieste“

Jau 17-tą profesionalų sezoną savo karjeroje skaičiuojantis Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkas Mindaugas Lukauskis užsimena, kad nors teko žaisti daugybėje užsienio krepšinio klubų, geriausiai jaučiasi žaisdamas gimtajame Panevėžyje.

„Kaskart, kai įeinu į sporto rūmų salę, suprantu, kad čia yra būtent ta vieta, kur prasidėjo mano kelias, todėl apima labai geras jausmas vėl čia sugrįžus“, – tikino M. Lukauskis, po 20 metų pertraukos vėl vilkintis Panevėžio „Lietkabelio“ vyrų krepšinio komandos marškinėlius.

Sportuoja visa šeima

Ne kartą dėl medalių su Lietuvos krepšinio rinktine kovojęs M. Lukauskis pasakoja, kad dar vaikystėje net nedvejodamas futbolo kamuolį iškeitė į krepšinio. Tuomet, tėčio atvestas į pirmąsias krepšinio treniruotes, jis nė nepagalvojo, kad aistra sportui taps netgi pragyvenimo šaltiniu.

„Mano tėtis buvo krepšininkas, mama – lengvaatletė, brolis taip pat žaidžia krepšinį savo malonumui, žmona – rankininkė, o dabar jau net ir sūnus sportuoja. Tai tokia ta mūsų šeimyninė sportinė padėtis“, – juokėsi M. Lukauskis. Interviu su krepšininku galite pamatyti jau šį šeštadienį „Lietuvos mokyklų žaidynių“ laidoje 9.30 val. TV6 eteryje.

Sekdamas savo tėvų pavyzdžiu M. Lukauskis nuo mažens buvo sportiškas ir prieš pradėdamas profesionalią krepšininko karjerą yra išbandęs nemažai kitų sporto šakų.

„Buvau aktyvus vaikas. Atstovavau mokyklai visur, kur tik spėdavau – žaisdavau tinklinį, kvadratą, dalyvaudavau „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs“ estafetėse. Viską, kas buvo įmanoma mielai išbandydavau, ir tai man teikdavo malonumą“, – prisiminimais apie mokyklos laikus dalijosi krepšininkas, kurio pėdomis jau žengia ir sūnus Lukas (7).

Autoritetą reikia pranokti

M.Lukauskis tikina, kad svarbiausias dėmuo jo sėkmės formulėje yra užsispyrimas, kuris padeda mažais žingsneliais judėti link užsibrėžto tikslo.

„Sportuojant labai svarbu užsibrėžti aiškų tikslą ir kryptingai jo siekti. Tam reikia turėti užsispyrimo, sportinio azarto. Žinoma, visada galima į kažką lygiuotis, tačiau tuomet privalai tapti ne tokiu pat kaip tavo autoritetas, bet žymiai už jį geresniu“, – pabrėžė M. Lukauskis

„Lietuvos mokyklų žaidynės“ – tai masiškiausias sporto renginys Lietuvoje, kuriame dalyvauja per 200 tūkst. moksleivių iš daugiau nei 1100 Lietuvos mokyklų. Į žaidynių programą įtrauktos net 24 sporto šakos: nuo legendinių estafečių „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs“ iki olimpinių sporto šakų – lengvosios atletikos ar krepšinio. Projekto tikslas – per sportą ugdyti sveiką, atsakingą ir pilietišką jauną žmogų. Projektą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Lietuvos mokyklų žaidynių“ laida rodoma kiekvieną šeštadienį 9.30 val. per TV6 kanalą.

Žaidynes organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).