Kvaišalai Panevėžyje: Ramygalos ir Venslaviškio g. sulaikyti du įtariamieji

Šeštadienį Panevėžio policijos pareigūnai skirtingose miesto vietose sulaikė du vyriškius, pas kuriuos buvo rasta galimai narkotinių medžiagų.
Pirmasis incidentas užfiksuotas anksti ryte, apie 6 val. 30 min., Ramygalos gatvėje. Patikrinimo metu pareigūnai aptiko maišelį su baltos spalvos milteliais, kaip įtariama – kvaišalais. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas 1992 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas vidutinis girtumas (2,11 promilės). Įtariamasis sulaikytas ir pristatytas į areštinę.
Vakare, apie 19 val. 18 min., kitas atvejis užfiksuotas Venslaviškio gatvėje. Čia pareigūnai rado suktinę su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga. Dėl šio įvykio sulaikytas 2003 m. gimęs vaikinas.
Dėl abiejų atvejų Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal LR Baudžiamojo kodekso 259 straipsnį (Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti).