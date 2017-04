Laiku nedeklaruodamas Andrius Kubilius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Seimo narys Andrius Kubilius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 str. 1 d. bei 6 str. 1 d. 6 p. ir 7 str. 1 d.).

Tyrimas atliktas grupės Seimo narių atsiųsto pranešimo pagrindu. Jame teigta, jog A.Kubilius su UAB „Alkesta“ sudarytą automobilio nuomos sandorį deklaravo nesilaikydamas nustatytų privačių interesų deklaracijos pateikimo terminų. Pranešime remtasi viešojoje erdvėje pasirodžiusia informacija.

Tyrimo duomenys rodo, jog A.Kubilius automobilio Nissan Qashqai dCi „Acenta“ nuomos sutartį su UAB „Alkesta“ buvo sudaręs 2012-2016 m. Šiai sutarčiai pasibaigus, 2016 m. gruodžio 1 d., politikas su bendrove sudarė naują sutartį dėl to paties automobilio nuomos. Visam sutarties laikotarpiui sulygta mokesčių suma sudaro 3600 Eur (pagal įstatymą, deklaruotina suma – 3000 Eur ir daugiau). Pastarąjį sandorį savo privačių interesų deklaracijoje A.Kubilius nurodė tik šių metų sausio 10 d. Taigi jis nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo patikslinti deklaraciją per 30 kalendorinių dienų, jei atsiranda naujų duomenų. Taip pat tyrimo metu nustatyta, jog A.Kubilius per įstatymo nustatytą 30 kalendorinių dienų laikotarpį nepateikė privačių interesų deklaracijos kaip perrinktas Seimo narys, kai pradėjo eiti šias pareigas pernai metų lapkričio 14 d. prasidėjus naujai Seimo kadencijai.

Pažymėtina, kad, pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme nustatytą senatį, VTEK galėjo vertinti A.Kubiliaus veiką tik per pastarųjų trejų metų laikotarpį. Dėl to tyrimo metu nevertintas 2012 m. sudaryto automobilio nuomos sandorio nedeklaravimo faktas bei šio sandorio teisėtumas, sudarant jį su paramą jo vadovautai politinei partijai skyrusia bendrove.



VTEK informacija