LEA: antradienio rytą šoktelėjo visų degalų vidutinės kainos

Antradienio rytą Lietuvos degalinėse visų rūšių degalų kainos išaugo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,94 euro iki 2,19 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,09 euro ir buvo 3,21 proc. didesnė nei pirmadienį (2,02 euro).
Pigiausias dyzelinas antradienio rytą buvo „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės rajone ir „Eniris“ tinklo degalinėje Plungėje – 1,94 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota vienuolikoje „Circle K“ degalinių, dviejose „Boost Petrol“ degalinėse bei „Degta“ degalinėje Vievyje. Pastarosiose litras dyzelino atsiėjo 2,19 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,68 euro iki 1,94 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,83 euro ir buvo 2,35 proc. didesnė nei pirmadienį (1,78 euro).
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ degalinėje Alytuje ir „Stateta“ tinklo degalinėje Alytuje – 1,68 euro, o didžiausia, siekusi 1,94 euro, fiksuota dviejose „Trevena“ degalinėse Kretingos rajone.
Tuo metu suskystintos naftos dujų (SND) kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,66 euro iki 0,94 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,77 euro ir buvo 0,78 proc. didesnė nei pirmadienį (0,76 euro).
Mažiausia SND kaina buvo keturiose „Madalva“ degalinėse ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone, kur litras dujų kainavo 0,66 euro. Didžiausia dujų kaina fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 0,94 euro.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 3 dieną Lietuvoje buvo 1,62 euro, o litras dyzelino kainavo 1,96 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 83,77 JAV dolerio už barelį.
ELTA (ELTA)