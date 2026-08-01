Lietuva rugpjūčio 1-ąją, primena ELTA:
1252 m. Mėmelburgui, dabartinei Klaipėdai, pirmajam iš Lietuvos miestų suteikta savivaldos teisė.
1520 m. Krokuvoje gimė Žygimantas Augustas, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu jis tapo būdamas 9-erių, o Lenkijos karaliumi – 10-ies metų.
1922 m. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos konstituciją, kuria buvo nustatyta valstybės sandara ir demokratinė piliečių visuomenės struktūra.
1935 m. įkurtas Lietuvos Respublikos karinis laivynas.
1990 m. Teisingumo ministerijoje įregistruota Lietuvos žaliųjų partija.
1997 m. Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose pradėtas sodinti ilgaamžių augalų sodas. Pirmąjį medį – kukmedį, simbolizuojantį valios ir siekio tvirtybę, pasodino tuometis Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.
2005 m. Lietuvos karinės jūrų pajėgos minėjo 70-ąsias įkūrimo metines. Lietuvos karinis laivynas oficialiai įsteigtas 1935 metų rugpjūčio 1 dieną Lietuvos kariuomenės vado Stasio Raštikio įsakymu.
2006 m. Lietuva ir Jungtinė Karalystė pasirašė tarpvyriausybinį susitarimą dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos.
2008 m. eidamas 82-uosius metus mirė žinomas Lietuvos choreografas, tautinių šokių kūrėjas, Klaipėdos universiteto profesorius Juozas Gudavičius.
2012 m. eidamas 77-uosius metus Kaune mirė iškilus Lietuvos veterinaras, mokslininkas, pedagogas, buvęs ilgametis Veterinarijos akademijos rektorius, diplomatas, politikas, žemės ūkio ministras Rimantas Karazija.
2013 m. Lietuvoje lankęsis Izraelio prezidentas Shimonas Peresas Vilniaus rotušėje įteikė dovaną miestui – Jeruzalės žemės akmenį, kuriam buvo numatyta vieta kuriamam Pasaulio teisuolių parke Vilniaus Jeruzalėje.
2020 m. eidamas 81-uosius metus mirė ilgametis UAB „Rūta” vadovas, politinis bei visuomenės veikėjas Algirdas Gluodas.
Kai kuriuos įvairių metų rugpjūčio 1 dienos įvykius priminė ELTA.