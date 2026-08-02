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Lietuva rugpjūčio 2-ąją

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
ELTA

Lietuva rugpjūčio 2-ąją, primena ELTA:

1959 m. kopdamas į Dich Tau viršūnę Kaukaze žuvo alpinistas Gediminas Akstinas. Jo vardu pavadinta viena iš Tian Šanio kalnagūbrio viršūnių, kurios aukštis – 4250 metrų.

1993 m. darbą pradėjo Lietuvos Konstitucinis Teismas, tų pačių metų kovo mėnesį suformuotas iš 9 teisėjų.

1997 m. atidarytas bendras Lietuvos ir Latvijos sienos perėjimo punktas Saločiai-Grenctalė.

2003 m. Klaipėdoje įteikti pirmieji trys metų apdovanojimai – renesansinio žiedo kopijos – už nuopelnus kultūrai ir menui. Juos pelnė architektas Jonas Genys, dailininkas Algis Kliševičius bei aktorius Vytautas Paukštė.

2006 m. eidama 96-uosius metus Kaune mirė daugkartinė Lietuvos teniso čempionė, viena pirmųjų garsiausio visų laikų lietuvių tenisininko Vito Gerulaičio trenerių Veronika Ščiukauskaitė.

Kai kuriuos įvairių metų rugpjūčio 2 dienos įvykius priminė ELTA.

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