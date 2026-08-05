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Lietuva rugpjūčio 5-ąją

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
ELTA

Lietuva rugpjūčio 5-ąją, primena ELTA:

1753 m. Migonyse, Ukmergės apskrityje, gimė Vilniaus katedros architektas, žymiausias brandžiojo klasicizmo kūrėjas Lietuvoje Laurynas Stuoka-Gucevičius. Mirė 1798 m.

1772 m. Rusija, Prūsija ir Austrija Sankt Peterburge pasirašė pirmojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo aktą.

1811 m. po Prūsijos karalienės Luizos mirties už jos skirtas lėšas Prūsijoje atidaryta pirmoji lietuviška mokytojų seminarija.

1936 m. tarp Lietuvos ir Vokietijos sudaryta prekybos sutartis.

1940 m. įkurtas Valstybinis žemės fondas nacionalizuotos žemės valdymui.

1991 m. pasirašyta prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo sutartis su Islandija.

1995 m. Kaune baigėsi penktosios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės.

1999 m. Lietuvos delegacija, vadovaujama Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovo Gabrieliaus Žemkalnio, Ulan Udėje ir Irkutske (Rusija) dalyvavo didžiosios lietuvių tremties penkiasdešimtmečio minėjimuose.

2017 m. 26-erių lietuvis disko metikas Andrius Gudžius Londone (Didžioji Britanija) vykusiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate iškovojo aukso medalį.

2020 m. eidamas 87-uosius metus po sunkios ligos mirė poetas, satyrikas, vertėjas Aleksas Dabulskis.

Kai kuriuos įvairių metų rugpjūčio 5 dienos įvykius priminė ELTA.

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