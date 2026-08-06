Lietuva rugpjūčio 6-ąją, primena ELTA:
1840 m. Rusijos caro Nikolajaus I įsakymu iš Vilniaus gubernijos pavadinimo buvo išbrauktas Lietuvos vardas.
1920 m. Steigiamasis Seimas ratifikavo taikos sutartį su bolševikine Rusija.
1990 m. Kaune demontuoti paminklai Leninui ir Keturiems komunarams.
1992 m. Barselonos vasaros olimpinėse žaidynėse disko metikas Romas Ubartas laimėjo aukso medalį.
1994 m. Vilniuje įvyko pirmasis Baltijos šalių baltarusių suvažiavimas.
2000 m. Jonavos miestas šventė 250-ąsias įkūrimo metines.
2005 m. Kauno Petrašiūnų kapinėse šalia savo vyro poeto Bernardo Brazdžionio palaidota jo ištikimoji gyvenimo bendražygė, žmona Aldona Brazdžionienė. Atšventusi 93-iąjį gimtadienį A. Brazdžionienė mirė 2005 metų liepos 16 dieną JAV, Kalifornijoje.
2006 m. eidamas 46-uosius metus Vilniuje staiga mirė publicistas, eseistas, religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius.
2009 m. šešių alpinistų grupė, vadovaujama Kęstučio Baleišio, Tian Šanio kalnų Aksu sienos masyve užkopė į 4711 m aukščio viršūnę ir suteikė jai Lietuvos tūkstantmečio vardą.
2011 m. eidamas 53-iuosius metus Vilniuje, savo namuose, mirė poetas, vienas žymiausių lietuvių literatūros kritikų, eseistų ir publicistų, Rašytojų sąjungos narys Valdemaras Kukulas.
2012 m. imtynininkas Aleksandras Kazakevičius Londono olimpinėse žaidynėse graikų-romėnų imtynėse iškovojo bronzos medalį.
2012 m. eidama 87-uosius metus mirė žymi choreografė, nusipelniusi artistė, dainų švenčių vyr. baletmeisterė Marija Vaitulevičiūtė.
2021 m. Tokijo olimpinėse žaidynėse Lietuva iškovojo pirmąjį medalį. Londono olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė antrą kartą karjeroje tapo olimpine prizininke ir laimėjo sidabro medalį įspūdingose varžybose Tokijuje.
Kai kuriuos įvairių metų rugpjūčio 6 dienos įvykius priminė ELTA.