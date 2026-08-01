Lietuviai nebenori taupyti atostogų: darbdaviai ieško naujų būdų leisti darbuotojams atsikvėpti

Atsiradus nuotolinio darbo galimybei keičiasi ne tik darbo, bet ir poilsio režimas – jei anksčiau buvo įprasta kone visas metinių atostogų dienas išnaudoti vienu ypu bei išskristi kažkur toli, šiandien darbuotojai jas stengiasi suplanuoti kuo efektyviau. Kaip pastebi ekspertai, populiarėja kelių dienų poilsinės išvykos, o aktyviai pakeliauti ar atsipalaiduoti spėjama net per savaitgalį. Įmonės taip pat priverstos galvoti, kaip pasiūlyti savo darbuotojams daugiau lankstumo.
„Žmonės vis dažniau renkasi ne vienas ilgas atostogas, o kelis trumpesnius poilsio ar pramogų laikotarpius per metus, išnaudodami savaitgalius, šventines dienas ar net spontaniškai susiplanuodami trumpą pabėgimą. Tai atsispindi ir mūsų duomenyse – praėjusiais metais poilsio pasiūlymų pardavimai augo apie 14 proc., o šiemet augimas jau artėja prie 20 proc.“, – teigia „Dovanų sala“ vadovas Vainius Žalimas.
Taip pat pastebimas itin išaugęs susidomėjimas poilsio pasiūlymais darbo dienomis. Viena pagrindinių priežasčių – žymiai mažesnės kainos, o kartu ir mažesnis viešbučių, SPA centrų bei kitų poilsio vietų užimtumas nei savaitgaliais.
„Populiarėja trumpi poilsio paketai, SPA apsilankymai, degustacijos, aktyvios pramogos. Tokios patirtys leidžia greitai pakeisti aplinką, atsitraukti nuo kasdienės rutinos ir kokybiškai pailsėti net per vieną ar dvi dienas. Pagal mūsų pardavimų duomenis, šiuo metu populiariausia išlieka nakvynių kategorija, ji sudaro daugiau nei pusę trumpalaikio poilsio pasiūlymų pasirinkimų, toliau rikiuojasi SPA pasiūlymai ir gurmaniškos patirtys“, – pastebi V. Žalimas.
Vasaros sezonu ryškiausiai pastebima tendencija – sezoninių pramogų, tokių kaip poilsis gamtoje ar skrydžiai, pardavimų augimas. Taip pat itin išauga poilsinių pasiūlymų pirkimas pajūryje, nors SPA poilsis ar nakvynės viešbučiuose išlieka paklausūs visus metus.
Visgi vis dažniau renkamasi ne tik pačią nakvynę, bet ir kompleksines patirtis, kurios leidžia vienoje išvykoje suderinti poilsį ir pramogas.
„Žmonės renkasi tai, kas palieka įspūdį, o ne tik suteikia vienkartinę paslaugą. Dėl to vidutinė krepšelio vertė po truputį auga, nes kartu auga ir lūkesčiai pačiai patirčiai“, – priduria pašnekovas.
„Pabėgimus“ siūlo ir įmonės
Šioms tendencijoms įtakos turi ir tai, kaip darbuotojai keičia savo atostogų įpročius. Nors Darbo kodeksas numato, kad darbuotojai bent kartą per metus turėtų nepertraukiamai atostogauti dvi savaites, likusias atostogų dienas stengiamasi išnaudoti kuo lanksčiau, pastebi personalo atrankos įmonės „Alliance for Recruitment“ partneris Andrius Francas. Ypač jaunesni darbuotojai renkasi trumpesnes išvykas, atostogas derina su savaitgaliais ar šventinėmis dienomis, taip sukurdami daugiau progų trumpam atsitraukti nuo darbo rutinos.
Kartu su nuotolinio darbo galimybėmis išpopuliarėjo ir vadinamosios darbostogos, leidžiančios tam tikrą laiką dirbti iš kitos vietos. Tiesa, darbdaviai dažniausiai tikisi, kad išvykę darbuotojai išliks panašioje laiko juostoje, tad jie veikiau renkasi poilsį Lietuvoje ar kitose Europos šalyse.
„Ši praktika leidžia pakeisti aplinką neprarandant darbo ritmo, o daugelis organizacijų jau numato tam tikrą laikotarpį per metus, kai darbuotojai gali dirbti nuotoliniu būdu ne iš savo įprastos darbo vietos. Tokias galimybes dar labiau išplėtė technologijų pažanga. Patikimas interneto ryšys bei išvystyta infrastruktūra Europos Sąjungoje leidžia darbuotojams lengviau dirbti iš kitų miestų ar šalių“, – teigia A. Francas.
Anot jo, bendrai lankstumas šiandien tampa vienu svarbiausių kriterijų darbuotojams renkantis darbovietę, o galimybė periodiškai pakeisti darbo aplinką daugeliui tampa papildoma motyvavimo priemone.
Eksperto teigimu, toks trumpalaikis darbo vietos pakeitimas išties gali turėti teigiamos įtakos darbuotojų savijautai. Nauja aplinka padeda atsitraukti nuo rutinos, skatina kūrybiškumą, leidžia „pravalyti galvą“, ypač jei dirbama arčiau gamtos ar prie jūros.
Vis dėlto darbostogos nėra vienodai patrauklios visiems. Vieniems tai galimybė suderinti darbą ir keliones, kitiems – papildomas stresas. Taip pat skiriasi ir darbuotojų gyvenimo situacijos: vieni keliauja savarankiškai, kiti derina darbą su šeimos poreikiais ar vaikų priežiūra.
„Vis daugiau organizacijų atsisako vienodų naudų visiems darbuotojams ir suteikia galimybę patiems pasirinkti, kaip išnaudoti papildomų naudų biudžetą. Greta sporto klubų ar kitų gerovės priemonių atsiranda ir papildomos nuotolinio darbo ar darbostogų dienos, leidžiančios darbuotojams pasirinkti jiems tinkamiausią variantą“, – sako A. Francas.
Darbostogų vietą sukūrė patys
Investicinių fondų valdymo įmonė „Demus Asset Management“ kartu su mados aksesuarų prekės ženklu BURGA Nidoje neseniai atidarė naują bendradarbystės erdvę, kurioje įrengtos 45 darbo vietos.
Kaip pasakoja „Demus Asset Management“ turto valdytoja Rita Rotaru, vis daugiau specialistų ieško vietų, kuriose galėtų išlaikyti įprastą darbo ritmą, tačiau kartu pakeisti aplinką ir atsitraukti nuo kasdienės rutinos. Darbostogos šiuo atveju Lietuvoje pamažu tampa standartiniu darbo formatu.
„Būtent ši tendencija paskatino sprendimą Nidoje įkurti bendradarbystės erdvę. Idėja gimė siekiant prasmingai įveiklinti turimas patalpas ir kartu atsakyti į akivaizdų rinkos poreikį – kurorte netrūko žmonių, atvykstančių dirbti nuotoliniu būdu, tačiau jiems stigo tam pritaikytos profesionalios darbo vietos. Rami aplinka, gamta ir marių panorama padeda atsitraukti nuo kasdienio tempo, mažina įtampą, leidžia lengviau susikoncentruoti“, – pastebi R. Rotaru.
Anot jos, trumpi pabėgimai populiarėja tiek tarp individualiai dirbančių specialistų, tiek tarp įmonių komandų, nors jų poreikiai skiriasi. Pavieniai darbuotojai dažniau sprendimą priima spontaniškai ir į kurortą atvyksta kelioms dienoms ar savaitei, o organizacijos tokias išvykas planuoja iš anksto, derindamos darbą su strateginėmis sesijomis ar komandos stiprinimu.
„Nors didžiausias susidomėjimas darbostogomis išlieka vasaros mėnesiais, rugsėjis, spalis ar net lapkritis gali tapti patraukliu laiku įmonių strateginėms sesijoms ir komandos išvykoms, kai kurortas tampa ramesnis, o pasikeitusi aplinka padeda iš naujo įvertinti tikslus ir pasirengti intensyvesniam metų etapui“, – teigia įmonės atstovė.
Ji prognozuoja, kad darbostogos ateityje darbdavių bus vis labiau vertinamos kaip investicija į darbuotojų motyvaciją ir geresnę savijautą.