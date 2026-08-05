Zarasus užvaldys greitis: Sėlių aikštėje vyks Lietuvos slalomo čempionato etapas

Vasarai įžengus į paskutinį mėnesį, panašaus ritmo laikosi ir Lietuvos slalomo čempionatas, kuris šį savaitgalį pereis į antrąją sezono pusę. Jau trečius metus iš eilės šis šiaurės rytų Lietuvos perlas priims automobilių sporto entuziastus į pačiame miesto centre esančią Sėlių aikštę.
Dėl savo konfigūracijos ir nuostabaus aplinkos grožio Zarasų etapas jau yra spėjęs tapti vienu laukiamiausių čempionate. Zarasų kraštas ir pats miestas yra tapę neatsiejama automobilių sporto kultūros dalimi – čia dar pavasarį ir vasaros pradžioje lankėsi ralio entuziastai, o ateinantį savaitgalį Sėlių aikštę užpildys asfaltinę dangą mėgstantys sportininkai bei jų automobiliai.
Zarasai Lietuvos slalomo čempionate atsirado neatsitiktinai – šio etapo organizatoriaus „Motorsport Promoter“ įkūrėjas yra kilęs iš Zarasų, tad gražią automobilių sporto šventę atvesti į namus kurį laiką buvo brendęs sprendimas. Ir šis sprendimas labai pasiteisino – nepakartojamo grožio Sėlių aikštė suteikia puikią erdvę tokiam renginiui, o aplink ją išsiraičiusios gatvelės puikiai tinka greito ir techniško formato slalomo trasų konfigūracijoms. Miesto centre vykstančias varžybas ypač patogu stebėti žiūrovams, kuriuos nuo neretai rugpjūčio pradžioje tvyrančio karščio saugo vešlūs lapuočiai. Veiklos čia turės ir mažiausieji slalomo žiūrovai – vaikai galės save išbandyti mini slalomo trasoje su elektriniu vaikišku automobiliu.
Prie starto linijos – 76 dalyviai ir atkakli kova klasių viršūnėse
Rugpjūčio 8 d. į Zarasus atvyks geriausi slalomo meistrai iš visos Lietuvos. Paraiškas yra pateikę 76 sportininkai, susiskirstę į FWD, RWD, AWD, OC, Moterų, Jaunių bei Svečių klases.
-
FWD (priekiu varomi): Po trijų etapų 5 taškais pirmauja automobilių sporto klubo „LADASPORT“ atstovas Mantas Karženauskas („VW Golf“).
-
RWD (galu varomi): Kova itin nuožmi – pirmą ir ketvirtą vietas skiria vos du taškai, o lyderio poziciją užima „Slalomo Akademija powered by Finišas.lt“ atstovas Edvinas Sabalys su egzotišku „Subaru BRZ“.
-
AWD (visais ratais varomi): Užtikrintai pirmauja „LADASPORT“ atstovaujantis Aivaras Valentinavičius su manevringu „Toyota GR Yaris“.
-
Moterų klasė: Gausiausią taškų kraitį Molėtuose, Gustonyse bei Šakiuose susikrovė „LADASPORT“ vėliava lenktyniaujanti Sandra Grigaitytė („Mitsubishi Colt“), trimis taškais pirmaujanti prieš Gretą Šaduikytę.
-
Jaunių klasė: Vienvaldis lyderis – Majus Braškys su „BMW E46“ („Jakų ASK“), nugalėjęs visuose pirmuose trijuose etapuose ir turintis net 13 taškų persvarą.
-
OC (atvira klasė): Net devyniolikos taškų rezervą yra susikrovęs „LADASPORT“ lenktynininkas Igoris Aleksejevič, valdantis unikalų „Ford Sierra“ automobilį.
Dalyviai Sėlių aikštėje rinksis nuo ankstyvo rugpjūčio 8 d. ryto – 7.30 val. prasidės registracija ir administracinė komisija, o po dešimties minučių techninės komisijos atstovas pradės tikrinti automobilių saugumą bei atitikimą reikalavimams. Varžybų startas – 10.00 val.