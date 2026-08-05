M. Sinkevičius: nepriimtina, kad apie pasieniečių užpuolimą sužinoma tik šiandien

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jam nėra priimtina, jog apie liepą įvykusį incidentą, kai migrantų grupė užpuolė pasieniečius, yra sužinoma tik šiandien.
Kaip trečiadienį žurnalistams Vilniuje sakė M. Sinkevičius, apie liepos 26 d. įvykusį incidentą jį vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas informavo trečiadienį, po Vyriausybės posėdžio.
„Pavedžiau ministrui labai aiškiai išsiaiškinti visas detales, susijusias su incidentu. Išsiaiškinimas turėtų apimti kelis klausimus: kodėl apie liepos 26-tą tikėtiną, įvykusį incidentą mes sužinome tik šiandien ir turbūt įvertinti pareigūnų tarnybinių pareigų atlikimą. Tikiuosi, kad pareigūnai atliko savo darbą, bet su informacijos nepaviešinimu man kyla klausimų“, – komentavo premjeras.
Premjeras tvirtino supratęs, jog apie incidentą M. Katelynas taip pat sužinojo tik šiandien.
M. Sinkevičiaus vertinimu, informacijos perdavimo prasme ši situacijos yra nepriimtina.
„Tikrai nepriimtina. Nenoriu spekuliuoti, gal yra kažkokių objektyvių priežasčių, kodėl tas (informacijos apie incidentą perdavimas, paviešinimas – ELTA) nebuvo daroma, gal buvo pradėti kokie vidiniai tyrimai. Nežinau, bet iš pirmo žvilgsnio ta situacija neatrodo tinkamai“, – dėstė Vyriausybės vadovas.
Trečiadienį naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, kad liepos pabaigoje Varėnos rajone migrantų grupė, ketinusi neteisėtai patekti į Lietuvą tuneliu, užpuolė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnus.
Incidentas įvyko liepos 26 dieną Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, šalia Baltarusijos pasienio.
Teigiama, kad VSAT pareigūnams aptikus tunelį ir sulaikant keletą juo neteisėtai prasmukti bandžiusių migrantų, iš tunelio išlindo dar apie 20 asmenų, kurie užpuolė pasieniečius.
Apie viešai neskelbtą incidentą trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lazdijų politikė Vilma Danauskienė.
„Gal VSAT generolas papasakotų, kaip Varėnos rinktinės ir Kapčiamiesčio užkardos vadovybė neįvertino iš užsienio kolegų gautos operatyvinės informacijos ir išsiuntė mūsų pasieniečius (keturis) prieš daugiau nei DVIDEŠIMTIES lazdomis ir akmenimis ginkluotų migrantų grupę?“ – rašė ji.
Į klausimus, ar migrantai buvo patekę į Lietuvos teritoriją ir ar per incidentą prarasti antrankiai, VSAT „Delfi“ neatsakė motyvuodama, kad vyksta ikiteisminis tyrimas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę VSAT pranešė apie Lazdijų rajone aptiktą dar vieną tunelį.
Kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą.
„VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad prie valstybės sienos ties Pertako kaimu, tikėtina, kasamas požeminis tunelis“, – pranešime informavo VSAT.
Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Gytis Pankūnas (ELTA)