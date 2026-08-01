Marijampolėje į tvenkinį įvažiavo automobilis

Šeštadienio rytą Marijampolėje, Raudonųjų šaltinių gatvėje, į tvenkinį įvažiavo automobilis. Nors pranešta, kad jo viduje yra vyras, gelbėtojai žmonių nerado.
Kaip informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, šeštadienio rytą, 9.24 val. gautas moters pranešimas, kad į tvenkinį įvažiavo automobilis. Pranešta, kad iš automobilio išlipo moteris, o viduje liko vyras.
Atvykus nustatyta, kad automobilis „Opel Astra“ buvo įvažiavęs į tvenkinį prie pat kranto ir nebuvo visiškai paniręs. Ugniagesys, vilkėdamas hidrokostiumą, apžiūrėjo automobilio vidų ir vandens telkinį aplink automobilį – žmonių nerasta.
Automobilis automobiline gerve ištrauktas iš tvenkinio, atjungtas jo akumuliatorius. Automobilio savininką nustatinėja policijos pareigūnai.
ELTA (ELTA)