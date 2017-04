„Maximos“ kainų lyginimas su Lenkija: kaip laimi pirkėjai?

Prekybos tinklas „Maxima“ paskelbė, kad mažomis kainomis konkuruos ne tik su Lietuvos prekybos tinklais, bet ir Lenkijoje veikiančiais prekybos milžinais „Biedronka“, „Tesco“, „Lidl“ ir „Kaufland“. „Maximos“ parduotuvėse visoje Lietuvoje jau atsirado daugiau nei pora dešimčių prekių lenkiškai žemomis kainomis. Tarp jų tokie kasdieniai maisto produktai kaip kiauliena, vištiena, kava, kečupas, aliejus, makaronai, vanduo. Dalis į sąrašą patekusių prekių, kurių kainos bus lyginamos su kainomis Lenkijoje, yra gamintojų prekės ženklai, kaip „Jacobs Kronung“, „Heinz“, „Pepsi“, kiti – vietinės alternatyvos itin maža kaina.

Pažadas, kad sutaupys ne tik pinigų, bet ir laiko šeimai

Kristina Meidė, prekybos tinklo „Maxima“ vadovė teigia, kad kampanija „Mažos kainos garantija. Patikrinta Lenkijoje“ – nuoseklus pažado, jog pirkėjams nebereikės ieškoti nuolaidų ar mažų kainų skirtingose parduotuvėse, tęsinys.

„Norime padėti savo pirkėjams ne tik sutaupyti pinigų, bet ir laiko, kurį galės skirti šeimai, draugams ar savo pomėgiams. Dabar kainas mažiname, jas lygindami ne tik su Lietuvoje veikiančiais, bet ir didžiaisiais Lenkijos prekybos tinklais. Norime, kad mūsų pirkėjai galėtų apsipirkti „Maximos“ parduotuvėse, žinodami, kad mažesnės atrinktų populiarių prekių kainos neras net Lenkijos prekybos tinkluose“, – sako K. Meidė. Pasak jos, pirkėjams atrinktos pačios aktualiausios prekės ir jų kaina sumažinta „Maximos“ sąskaita.

„Prieš pradėdami naują kampanijos „Mažos kainos garantija“ etapą, „Maximos“ pasitelkti specialistai Lenkijoje vykdė rinkos tyrimus bei analizavo, kokių kategorijų prekes Lietuvos pirkėjai perka Suvalkuose. Atrinktos tos prekės ir tos prekių kategorijos, kurios lietuvių Suvalkuose perkamos dažniausiai, patikrintos ir jų kainos. Pasitelkus šiuos duomenis suformuotas sąrašas kasdienės prekės, kurios „Maximos“ parduotuvėse dabar parduodamos už tokią pat mažą kainą, kokią galima rasti Suvalkuose“, – pasakoja K. Meidė.

„Maximos“ vadovės teigimu, konkuruoti su Lenkijos kainomis – didžiulis iššūkis „Maximai“ dėl keleto svarbių, nuo prekybos tinklo, jo tiekėjų, gamintojų nepriklausančių priežasčių.

„Lenkijoje maisto prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra net iki 16 proc. mažesnis nei Lietuvoje. Pavyzdžiui, didžiajai daliai maisto produktų jis siekia tik 5 proc. arba 8 proc. Lietuvoje visoms maisto prekėms taikomas standartinis 21 proc. pridėtinės vertės mokestis. Be to, apsipirkimui kaimyninėje šalyje šiuo metu palankesnis ir valiutos – zloto – kursas. Dar daugiau, daugumą maisto produktų Lenkijoje ir pagaminti pigiau dėl gamybos mastų – juk visko gaminama gerokai didesniais kiekiais, tad ir vieneto kaina mažesnė. Visa tai konkurenciją su kaimyninės šalies prekybos tinklais „Maximai“ labai apsunkina. Vis dėl to, norime dar kartą parodyti „Maximos“ mažos kainos įsipareigojimą pirkėjams ir dabar dalies kasdienių produktų kainas sumažinome iki Lenkijos lygio. Tikimės, jog dėl dar vieno kainų sumažinimo susijusius finansinius praradimus turėtų atsverti padidėjusi bendrovės apyvarta“, – sako K. Meidė.

Pirkėjai teigia sutaupantys

Dauguma vienoje sostinės parduotuvių – Mindaugo gatvėje įsikūrusiose „Maximoje“ – antradienio vakarą kalbintų pirkėjų teigė, kad „Mažos kainos garantiją“ pastebi. Vieni teigia sutaupantys, kiti – kad dar anksti vertinti, treti, kurie pinigines atveria šiek tiek plačiau, sako, kad tiesiog perka „Mažos kainos garantijos“ karuliais pažymėtas prekes, nes jas mėgsta.

Jauna moteris, prisistačiusi Kotrynos vardu, teigė, kad „Mažos kainos garantijos“ kampaniją žino ir renkasi šiuo ženklu pažymėtas prekes.

„Prieš dėdama į krepšelį atkreipiu dėmesį, ar prekė pažymėta, ir jeigu dar ir prekės ženklas man yra žinomas, tai visuomet nulemia mano apsisprendimą pirkti būtent šią prekę. Kainų lyginimas su Lenkija – nežinau, ar mūsų šeimai jis aktualus, nes į Lenkiją tikrai nevažiuojame apsipirkti. Visų pirma, manau, kad vykti iš Vilniaus – per toli, o antra, neįsivaizduoju, kokiais kiekiais reikėtų pirkti, kad apsimokėtų ir atsipirktų kelionė. Visas reikiamas prekes randu čia. Žinoma, jeigu dėl šio lyginimo kainos mums mažesnės čia, Lietuvoje, puiku“, – sakė moteris.

Dar viena pirkėja – dviejų vaikų mama Austėja – sako kartais su šeima vykstanti į Lenkiją apsipirkti. „Maximos“ kampaniją ji matė, jau įsigijo prekių su „Mažos kainos garantija. Patikrinta Lenkijoje“ žyma, tačiau dar negalinti vertinti sutaupymo.

„Pasiėmiau mineralinio vandens, kavos, makaronų, aliejaus ir marinuotų agurkėlių. Perku tik antrą kartą, tai dar sunku pasakyti, kiek sutaupiau. Iš pažiūros atrodo, kad šių reklamuojamų ir su Lenkija lyginamų prekių kainos iš tiesų tokios mažos kaip Lenkijoje“, – teigė pirkėja.

Tiesa, ji užsiminė, kad jeigu vyksta apsipirkti į Lenkiją, tai perka ne tik maisto, bet užsuka ir į rūbų, namų apyvokos parduotuves, papramogauja. Jeigu pajus, kad maisto kainos mažesnės ar tokios pat čia, gal vyks rečiau ar daugiau laiko skirs įsigyti kitoms prekėms.

„Maximos“ skaičiavimu nuo vasario, kai buvo paskelbta „Mažos kainos garantija“, pirkėjai jau sutaupė beveik 800 tūkst. eurų. Daugiausia sutaupė tie, kurie pirko daržoves, vaisius, pieno ir mėsos produktus, nes būtent šių produktų kainos krito ir daugiausiai, ir dažniausiai.

„Mažos kainos garantija. Patikrinta Lenkijoje“ prekių sąrašo dalis: