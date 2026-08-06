Niokojamas miesto turtas Panevėžyje: gyventojai raginami nelikti abejingi ir naudotis programėle „Tvarkau miestą“

Panevėžio viešosios erdvės, želdynai ir infrastruktūra kuriami tam, kad mieste būtų patogu judėti, ilsėtis, sportuoti ir leisti laisvalaikį. Kad šios erdvės išliktų tvarkingos, saugios ir tinkamos naudoti, svarbi ne tik nuolatinė jų priežiūra, bet ir laiku gaunama informacija apie pastebėtus gedimus, netvarką ar padarytą žalą. Gyventojų pranešimai padeda Savivaldybei greičiau įvertinti situaciją ir imtis reikalingų veiksmų.
Mieste pasitaiko ir tyčinio viešojo turto niokojimo atvejų – nukenčia želdiniai, gėlynai, poilsio ir kita gyventojams skirta infrastruktūra. Apmaudu, kad buvo apgadintos ir viešosios dviračių remonto stotelės.
Atkreipiame dėmesį, kad viešoji infrastruktūra kuriama visų gyventojų poreikiams, todėl jos niokojimo pasekmes taip pat patiria visas miestas. Sugadintam miesto turtui sutvarkyti ir atkurti tenka skirti papildomų biudžeto lėšų. Šios lėšos galėtų būti naudojamos esamai infrastruktūrai prižiūrėti, atnaujinti ar naujiems gyventojų poreikiams.
Apie sugadintą miesto infrastruktūrą, pažeistus želdinius, neveikiantį apšvietimą, gatvių ar šaligatvių dangos defektus, nelegaliai išmestas atliekas ir kitas miesto tvarkymo problemas gyventojai gali pranešti naudodamiesi programėle „Tvarkau miestą“ arba interneto svetainėje tvarkaumiesta.lt pasirinkę Panevėžio miestą. Pranešime galima pažymėti tikslią vietą, pridėti nuotrauką ir stebėti jo nagrinėjimo būseną. Informaciją galima pateikti ir anonimiškai.
Dalyje Panevėžio viešųjų erdvių veikia vaizdo stebėjimo kameros. Esant pagrindui, užfiksuota medžiaga gali būti naudojama aiškinantis turto sugadinimo ar kitų pažeidimų aplinkybes ir perduodama kompetentingoms institucijoms.
Pastebėjus tuo metu niokojamą ar vagiamą miesto turtą apie vykstantį pažeidimą reikia nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos numeriu 112.
Miesto viešosiomis erdvėmis ir infrastruktūra kasdien naudojasi tūkstančiai žmonių. Gyventojų pastabumas ir laiku pateikta informacija padeda greičiau pašalinti problemas, sumažinti padarytą žalą ir išsaugoti viešąsias erdves patogias bei saugias visiems.
Komunikacijos skyrius