Rytoj Muzikiniame teatre – Torstenas Goodsas

Balandžio 21 d. 18 val. Muzikiniame teatre Torstenas Goodsas – 36-erių dainininkas bei gitaristas iš Diuseldorfo džiazo gerbėjų vadinamas scenos sensacija, lyginamas su garsiaisiais atlikėjais Jamie Cullumu ir Michaelu Buble.

Ne tik dainavimu ir virtuozišku gitaros valdymu, bet ir puikia išvaizda bei stilingu įvaizdžiu žavintis muzikantas yra pagerbtas prestižiniu Vokietijos kompozitorių apdovanojimu, pelnęs žymiausių pasaulio džiazo atlikėjų komplimentus.

Tęsiant „Kaunas Jazz” tradiciją kasmet aukščiausio lygio koncertų pasiūlyti ne tik Kauno ir Vilniaus publikai, Torstenas Goodsas pavasarį aplankys ir mažesnius šalies miestus.

Balandžio 21-ąją kelionę per Lietuvą jis pradės koncertu Panevėžio muzikiniame teatre, balandžio 22-ąją gros „Vandenio”muzikos klube Palangoje, o balandžio 23-ąją kauniečius ir miesto svečius pakvies į koncertą Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje.

„Torstenas Goodsas – talentingas, žavus ir su publika puikiai bendraujantis artistas, vienas populiariausių jaunųjų Europos džiazo atlikėjų. Džiaugiamės, kad „Kaunas Jazz” scenoje įvyks pirmoji jo pažintis su Lietuva”, – sako „Kaunas Jazz” meno vadovė Indrė Jučaitė.

Vokiečio ir airės šeimoje gimęs Torstenas Guttknechtas (tikroji atlikėjo pavardė), džiazu susižavėjo dar vaikystėje, o būdamas septyniolikos jau mokėsi iš garsaus gitaristo Peterio O’Maros.

Tėvai karštai palaikė jo pasirinktą kelią – dar lankydamas mokykloje, jis jau skraidė į Niujorką, kur dalyvavo gitaros legendų Jimo Hallo, Johno Scofieldo meistriškumo pamokose, o Prancūzijoje sėmėsi meistriškumo paslapčių iš garsiojo romų gitaristo Bireli Lagrene.

Sulaukęs dvidešimties, Torstenas laimėjo stipendiją studijuoti prestižinėje Niujorko mokykloje „New School” – čia jis ne tik gavo progą padirbėti su įvairių žanrų žvaigždėmis (tarp jų – Reverend Run iš hiphopo grupės „Run DMC”), bet ir susipažino su žymiuoju gitaristu George’u Bensonu, kuris įkvėpė Torsteną ne tik groti, bet ir dainuoti.

Kita muzikos legenda, vienas žymiausių pasaulio gitaristų Lesas Paulas, Torstenui sugalvojo sceninį Goodso slapyvardį – mat solidaus amžiaus amerikiečiui buvo per sunku ištarti tikrąją jauno vokiečio pavardę.

Pirmąjį savo albumą „Manhattan Walls” Torstenas išleido, būdamas vos 21-erių. 2004-aisiais pasirodė antroji jo plokštelė „Steppin”, kuri buvo nominuota Vokietijos įrašų kritikų apdovanojimui.

Tarptautinės karjeros proveržį Torstenas pasiekė 2005-aisiais, kai tapo vieninteliu europiečiu, kurį džiazo didmeistriai Herbie Hancockas ir Wayne’as Shorteris atrinko į Vašingtone surengto Theloniouso Monko vardo gitaristų konkurso finalą.

2006-aisiais Torstenas Goodsas pradėjo bendradarbiauti su garsia įrašų leidykla ACT – nuo to laiko nuolat keliauja per pasaulį, surengė gausybę koncertų Europoje, Azijoje ir JAV. Scenoje ir įrašų studijoje jis grojo su džiazo žvaigždėmis Chrisu Potteriu, Bobu Jamesu, Terri Lynne Carrington, Tillu Brönneriu, Larry Coryellu, Nilsu Landgrenu, hauso ir soulo muzikos atlikėja Barbara Tucker, popmuzikos žvaigždėmis Melanie C ir Sarah Connor bei daugybe kitų.

2006-aisiais albumu „Irish Heart” didelį populiarumą pelnęs Torstenas Goodsas jame smarkiai išplėtė savo atliekamos muzikos gamą – nuo džiazo iki popmuzikos. Dar daugiau dėmesio sulaukė jo albumas „1980″, kuriame vokietis greta originalių kūrinių įrašė keletą kitų atlikėjų dainų, parašytų jo gimimo metais. Tarp jų – ir puikią grupės „Queen” hito „Crazy Little Thing Called Love” versiją.

Torsteno Goodso atliekama daina „Crazy Little Thing Called Love”: https://youtu.be/MGr99_thOOY

Puikus balsas, virtuoziškumas ir scenos meistrystė vokiečių muzikantui pelnė kvietimus į svarbius Europos džiazo festivalius – nuo Paryžiaus iki Hagos ir Londono.

Po 2008-ųjų albumo „1980″ jis atsitraukė nuo savo įrašų, grojo su kitais atlikėjais, išbandė save ritmenbliuzo muzikoje, koncertavo su garsiais bigbendais. Tačiau 2013-aisiais efektingai sugrįžo albumu „Love Comes To Town”, o 2015-aisiais išleido puikiai įvertintą albumą „Thank You Baby!”, kurį įrašyti padėjo ir paskutiniame rokerio Davido Bowie albume „Blackstar” grojęs bosistas Timas Lefebvre’as.

Šiuo metu Torstenas ne tik gastroliuoja po viso pasaulio klubus ir festivalius, bet ir patirtimi dalijasi su jaunąja džiazo karta – dėsto Berlyno menų universitete kartu su kitu garsiu gitaristu Kurtu Rosenwinkeliu.

Torsteno Goodso klipas „Midst Of Your Love”: https://youtu.be/3Dg0e2jF7zc

Lietuvoje jis pristatys geriausius kūrinius iš viso savo karjeros repertuaro – tai neabejotinai bus šilumos, geros nuotaikos ir energijos kupini koncertai, verti kiekvieno džiazo gerbėjo dėmesio.

Torsteno Goodso klipas „Freedom Every Day”: https://www.youtube.com/watch?v=6d7fUURZzKQ