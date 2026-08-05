Ne tik šašlykai: pakvieskite draugus į meksikietišką tacos vakarėlį

Vasara daugeliui neatsiejama nuo grilio sezono. Ant grotelių keliauja šašlykai, dešrelės ar kepsniai, tačiau prekybos tinklo „Rimi“ atstovai pastebi, kad vis daugiau žmonių susibūrimams su draugais ar šeima ieško naujų idėjų už gerą kainą. Viena jų – tacos vakarėlis, kuriame kiekvienas svečias gali susikurti savo mėgstamą skonio derinį, tam neišleidžiant daug pinigų.
Toks vakarėlio formatas populiarus ne tik dėl smagios patirties prie stalo. Jis patogus šeimininkams, nereikalauja sudėtingo pasiruošimo, o ingredientus galima lengvai pritaikyti pagal svečių skonį ir suplanuotą biudžetą.
„Vasarą pirkėjai ieško ne tik produktų griliui, bet ir naujų idėjų susibūrimams. Vis dažniau renkamasi pasaulio virtuvių įkvėpti patiekalai, kuriuos paprasta paruošti didesnei kompanijai. Tacos yra vienas tokių pasirinkimų, nes leidžia kiekvienam susikurti savo mėgstamą skonio derinį, o produktus galima įsigyti už gerą kainą, neišlaidaujant“, – sako Luka Lesauskaitė-Remeikė, prekybos tinklo „Rimi“ viešųjų ryšių vadovė.
Universalumas leidžia sutaupyti
Jei planuojate priimti daugiau svečių, svarbu rasti balansą tarp skonio, sotumo ir išlaidų. Būtent todėl kiauliena gali tapti vienu praktiškiausių pasirinkimų.
Kiaulienos kumpis ar malta kiauliena puikiai tinka tacos įdarams. Ši mėsa yra sultinga, lengvai pagardinama skirtingais prieskoniais, o iš didesnio kiekio galima pamaitinti nemažą būrį žmonių. Be to, likučius nesudėtinga panaudoti kitą dieną gaminant sumuštinius, suktinukus ar salotas.
Pasak L. Lesauskaitės-Remeikės, pirkėjai vis dažniau ieško sprendimų, leidžiančių vienu metu mėgautis skaniu maistu ir išmaniai planuoti savaitės pirkinius. Būtent todėl universalūs produktai, tokie kaip kiauliena, išlieka vienu dažniausių pasirinkimų šeimų virtuvėse.
„Taupus maisto biudžeto planavimas nebūtinai reiškia atsisakyti mėgstamų patiekalų. Pasitelkus paprastus planavimo principus, sekant akcijas ir renkantis universalius produktus, galima kasdien gaminti įvairiai, skaniai ir už gerą kainą. Kiaulienos tacos yra vienas iš pavyzdžių, kaip iš nedidelio ingredientų kiekio paruošti sočią vakarienę visai šeimai ar draugų būriui, neišleidžiant didelės sumos“, – sako L. Lesauskaitė-Remeikė.
Meksikietišką vakarienę gamina visi
Viena didžiausių tacos vakarėlio sėkmės paslapčių yra ta, kad šeimininkams nereikia visko pateikti jau paruošto. Užtenka ant stalo išdėlioti skirtingus ingredientus: mėsą, daržoves, salsą, guacamole, tarkuotą sūrį, marinuotus svogūnus ar aitriuosius pipirus.
Toks formatas ne tik sukuria daugiau bendravimo, bet ir leidžia kiekvienam susikomplektuoti mėgstamą skonio derinį. Todėl šią vasarą vietoje dar vieno tradicinio šašlykų vakaro verta išbandyti meksikietišką fiestą, kurios pagrindiniu akcentu gali tapti tacos su sultinga kiauliena.
Tacos su kiaulienos kumpiu receptas
Gardžiausiems tacos su kiaulienos kumpiu pasigaminti išnaudokite mėsos sultingumą. Kumpį supjaustykite kubeliais ir troškinkite su pomidorų pasta, svogūnais bei meksikietiškais prieskoniais. Patiekite pašildytose tortilijose su traškiomis daržovėmis ir padažais.
Reikės (4 porcijoms):
- 400 g kiaulienos kumpio
- 8 vnt. mažų kukurūzų arba kvietinių paplotėlių
- 1 raudonojo svogūno,
- 1 pomidoro,
- šviežios kalendros
- Prieskonių: druskos, pipirų, rūkytos paprikos, česnako granulių ir chalapos aštriųjų pipirų (pagal skonį)
- Padažui: laimo sulčių ir grietinės
Gaminimo eiga:
Kumpį supjaustykite mažais, vieno kąsnio kubeliais. Keptuvėje įkaitinkite šiek tiek aliejaus ir apskrudinkite mėsą. Įberkite prieskonius, įpilkite šiek tiek vandens ir troškinkite ant silpnos ugnies apie 15–20 min., kol mėsa taps minkšta.
Smulkiai supjaustykite pomidorą, svogūną ir kalendrą. Pašildykite tortilijas sausoje keptuvėje. Į kiekvieną įdėkite troškintos mėsos, užberkite daržovių ir pašlakstykite laimo sultimis bei grietine.
Norintiems eksperimentuoti, į tacos gaminimą galima įtraukti ir kitų ingredientų. Pavyzdžiui, guakamolė suteiks patiekalui kreminės tekstūros ir puikiai subalansuos kiaulienos kumpio liesumą. Norintiems gaivos ir rūgštelės, verta išbandyti skirtingas salsos rūšis. Papildomą skonio gylį ir malonią tekstūrą gali sukurti tarkuotas sūris.