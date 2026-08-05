Norite vienu metu išsiųsti tūkstančius SMS? Štai kodėl to padaryti nepavyks

Jei sugalvotumėte iš savo telefono vienu metu išsiųsti tūkstančius SMS žinučių, to padaryti nepavyks. Nors techninės galimybės tam yra, tačiau tai sukčiams ir piktavaliams atvertų kelią masiškai platinti melagingus pranešimus, vykdyti sukčiavimo kampanijas ar net kelti visuotinę paniką. Dėl to masinis SMS siuntimas vykdomas tik per specialiai tam skirtas ir kontroliuojamas sistemas, rašoma „Bitė Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.
„Jeigu bet kuris žmogus iš savo telefono galėtų per kelias sekundes išsiųsti šimtus tūkstančių SMS, pasekmės galėtų būti labai rimtos. Įsivaizduokite melagingą žinutę apie tariamą valstybės institucijų perspėjimą, banko saugumo incidentą ar kitą ekstremalią situaciją. Pasiekusi didelę auditoriją tokia informacija galėtų netgi sukelti visuotinę paniką. Dėl to masinis SMS siuntimas nėra laisvai prieinamas – jis vykdomas per tam skirtus sprendimus, kuriuose taikoma papildoma kontrolė“, – sako Modestas Ropė, „Bitė Lietuva“ naujos kartos tinklų direktorius.
Pasitelkiama speciali paslauga
Kai organizacijoms reikia vienu metu pasiekti daug žmonių, naudojama ne įprasta telefono SMS funkcija, o speciali „Bulk SMS” paslauga. Ji leidžia vienu metu siųsti didelius kiekius SMS žinučių, gauti gavėjų atsakymus, pasirinkti žinučių siuntimo laiką, o vietoj telefono numerio kaip siuntėją rodyti įmonės ar organizacijos pavadinimą. Siuntimo limitai kiekvienam klientui nustatomi individualiai pagal jo poreikius.
„Ši paslauga skirta organizacijoms, kurioms svarbu greitai ir patikimai pasiekti daug žmonių. Ja naudojasi bankai, gydymo įstaigos, valstybės institucijos, siuntų tarnybos, prekybos tinklai ir kitos įmonės. Dažniausiai siunčiami autentifikavimo kodai, pranešimai apie siuntas, vizitų priminimai ar kita svarbi informacija, kuri gavėją turi pasiekti nedelsiant“, – vardija vienas skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė Lietuva“ vadovų.
Kartu su SMS siuntimu klientams suteikiama techninė platforma, siuntimo valdymo galimybės, siuntėjo identifikavimas ir taikomos papildomos saugumo priemonės.
Atpažįsta masinį siuntimą
Nors ryšio bendrovės niekada neskaito SMS turinio, jos stebi žinučių siuntimo modelius, pavyzdžiui, kiek žinučių iš vieno telefono numerio išsiunčiama per trumpą laiką, ar į jas sulaukiama atsakymų ir ar toks aktyvumas atitinka įprastą naudojimąsi ryšio paslaugomis.
„Jei iš to paties telefono numerio nuolat tik siunčiamos SMS žinutės, bet atsakymų beveik negaunama, tai nebėra įprastas bendravimas. Tokia veikla gali rodyti reklaminio turinio siuntimą ar net bandymą sukčiauti. Kadangi SMS turinio analizuoti negalime, riziką vertiname būtent pagal siuntimo modelius – siuntimo intensyvumą, gavėjų skaičių ir kitus techninius požymius“, – paaiškina M. Ropė.
Anot jo, „Bitės“ prevencinės sistemos automatiškai stebi neįprastus SMS srautus ir gali identifikuoti galimą šlamštą ar piktnaudžiavimą.
„Tokia sistema leidžia užtikrinti, kas masinis SMS siuntimas būtų naudojamas teisėtiems tikslams, o siuntėjas būtų aiškiai identifikuojamas. Tai padeda apsaugoti žmones nuo masinių sukčiavimo kampanijų ir melagingų pranešimų“, – teigia M. Ropė.