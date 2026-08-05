Palangoje automobilis partrenkė nepilnametį ir pasišalino iš įvykio vietos

Palangoje antradienį automobilis partrenkė nepilnametį ir pasišalino iš įvykio vietos, informavo policija.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13.16 val. gautas pranešimas, kad apie 11.55 val. Palangoje, Pašventupio kelyje, nežinomos markės automobilis partrenkė nepilnametį (gim. 2009 m.) ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.
Dėl patirtų sužalojimų vaikinas gydomas ligoninėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Gytis Pankūnas (ELTA)