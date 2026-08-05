Palangoje galimai dėl signalinės raketos apdegė buto balkonas, nuostoliai – apie 25 tūkst. eurų

Palangoje antradienį galimai dėl paleistos signalinės raketos apdegė buto balkonas su jame esančiais daiktais, pranešė policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 22.15 val. Palangoje, Žvejų gatvėje, buto balkone, dėl galimai paleistos signalinės raketos, kilo gaisras, kurio metu apgadinti namo sienos fasadas, balkono grindys, balkono stiklai ir balkone buvę baldai bei šalia namo stovėję du suolai.
Bendras patirtas nuostolis – apie 25 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Gytis Pankūnas (ELTA)