Panevėžiečiai žino, kaip nepasiklysti melagingų naujienų pasaulyje

Lapkričio 16 d. Panevėžyje vyko nacionalinio projekto „Eurodebatai“ renginys, kuriame 5 miesto ir rajono mokiniai varžėsi dėl geriausio oratoriaus titulo.

Visi jaunuoliai pasisakė pagrindine projekto tema Kaip nepasiklysti melagingų naujienų pasaulyje?

Dalyvių kalbų klausė ir jas vertino miesto savivaldybės tarybos narys Daumantas Simėnas kartu su kitais komisijos nariais: Marius Vaščega (Europos Komisijos ekonomikos politikos pareigūnas Lietuvoje), Rita Stonienė (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė) ir Toma Balčiūnaitė-Karosienė (Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė). Tačiau nugalėtoją rinkti galėjo ne tik komisija, o ir į renginį gausiai susirinkę žiūrovai.

„Kasdien svarbu identifikuoti propagandą, ypatingai informacinio karo metu, atsirinkti tikrus faktus nuo melagingų ir netoleruoti nuolatinį melą skleidžiančių šaltinių – žmonių, naujienų tarnybų ar kitų medijos kanalų. Tokios temos paliestos drąsiausių, debatuoti, viešai reikšti savo nuomonę nebijančių, jaunų žmonių. Eurodebatai – tai puikus renginys, kuris skatina mus mąstyti, kritiškai vertinti bet kokias žinias, naujienas, ir moko mūsų visuomenę debatų kultūros, viešo savo nuomonės reiškimo dėl be galo svarbių visuomenės temų.”, – teigia Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Daumantas Simėnas

Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus, nugalėtoja tapo – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mokinė Akvilė Šiaučiūnaitė. Antroji vieta atiteko Juozo Balčikonio gimnazijos mokyklos mokinei Inetai Aleknavičiūtei, o trečioji – Tautvydui Klivickui iš Panevėžio 5-osios gimnazijos.

„Propaganda, dezinformacija, informacijos atomizacija – visa tai – ne kas kita, o melo formos. Yra žinoma, kad net absurdiškiausiu melu gali patikėti minios žmonių, jei jis bus skleidžiamas dažnai ir skirtingais būdais: per meną, švietimą ar žiniasklaidą. Vienintelis būdas įveikti melą – tiesa. Žinoma, visų pirma reikalingas kritinis mąstymas bei gebėjimas naujieną perleisti per loginės sekos ir vertybinį filtrus, nuolat klausiant savęs: „kas kalbama tarp eilučių?“, tačiau to kovai su melaginga informacija nepakanka. Didžiausias melo draugas – visuomenės abejingumas, todėl turime šviesti ir ugdyti atsparią dezinformacijai ir bet kokios jos formos netoleruojančią visuomenę.”, – teigia renginio nugalėtoja Akvilė Šiaučiūnaitė, kuri jau gruodžio 10-11 d. dalyvaus viešojo kalbėjimo mokymuose, vakarienėje su „Humoro klubo” nariais bei varžysis finale Vilniuje.

Projektą įgyvendina Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir Jaunimo Europos komandos (JEK) nariai. Daugiau informacijos apie projektą interneto svetainėje www.pazinkeuropa.lt