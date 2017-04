Panevėžiečių paroda prezidentūros rūmų kieme

Balandžio 22 d. 14 val. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų kieme bus atidaryta paroda „Iš Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių kolekcijos“. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija tęsia visuomenei atvirų renginių ciklą, kurio metu Vilniaus gyventojai ir miesto svečiai nuolat lanko Prezidento rūmų ir kiemo erdves. Panevėžio miesto dailės galerija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, eksponuoja keramikos kūrinius, sukurtus Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų metu. Parodos eksponatai yra tik nedidelė dalis to, ką Panevėžyje per keramikos simpoziumus sukūrė 163 menininkai iš 35 pasaulio šalių. Per 27 simpoziumo vyksmo metus, kolekcijoje susikaupė net 631 šamotinės keramikos kūrinys.

Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų kieme ir parke eksponuojami šio rinkinio kūriniai, puikiai derantys lauko erdvėse. Čia rodomą kolekciją reprezentuoja šie autoriai: Vilija Balčiūnienė (Lietuva), Gloria Carrasco, (Meksika), Nerutė Čiukšienė (Lietuva), Eugenijus Čibinskas (Lietuva), Eve Lis Eikrem (Norvegija), Eglė Einikytė-Narkevičienė (Lietuva), Audrius Janušonis (Lietuva), Valery Kaltyhin (Baltarusija), Normunds Langis (Latvija), Jovita Laurušaitė (Lietuva), Juozas Lebednykas (Lietuva), Kirk Mangus (JAV), Grigorii Molchanov (Rusija), Yuriy Musatov (Ukraina), Valdas Pukevičius (Lietuva), Tatiana Punans (Rusija), Egidijus Radvenskas (Lietuva), Audrey Richardson (Jungtinė Karalystė), Edita Rydhag (Švedija), Ilona Romule (Latvija), Sergey Sorinsky (Rusija), Rūta Šipalytė (Lietuva), Merce Tiana (Ispanija), RimasVisGirda (JAV).

Parodos atidarymo metu skambės vario dūdų orkestro „Aukštyn“ (Naujamiestis, Panevėžio r.) atliekami kūriniai. Parodą vilniečiai ir miesto svečiai galės aplankyti šeštadieniais ir sekmadieniais, balandžio – spalio mėnesiais, 2017 m., 2018 m., 2019 m.

