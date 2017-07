Panevėžio bibliotekos tampa draugiškos gyvūnams

Panevėžyje ne tik miesto gyventojams, bet ir jų augintiniams nuo šiol atviros 24 įstaigos tarp kurių ir Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka, turinti 8-is padalinius visame mieste.

Džiaugiamės oficialiai tapę pirmąja biblioteka Lietuvoje atveriančia duris keturkojams augintiniams ir prisidedančia prie 19 miestų jungiančio projekto „Draugiški gyvūnams“.

Šis faktas paneigia mitą, jog bibliotekos sunkiai įsileidžia naujoves. Bibliotekose bent kelis kartus per savaitę, o kai kur ir kasdien, sulaukiama skaitytojų su šunimis, katėmis ar net triušiais, vaikų bibliotekose rengiamos augintinų dienos, o kai kas net išvykstant atostogauti palieka prižiūrėti savo paukščius. Be to, prieš porą metų viename filiale tris metus „dirbo“ katinas Rainis. Taigi, biblioteka atvira ne tik kiekvienam gyventojui, bet ir jų augintiniams.

Vietas, kuriose galima lankytis su keturkojais draugais, tarp jų ir bibliotekas, galima atpažinti iš „Draugiški gyvūnams“ kviečiančio užeiti lipduko, kuriame – gyvūno letenėlė apskritime.

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ projektas, skirtas kiekvienam šiuolaikiškam ir atsakingam šunų augintojui, norinčiam kuo daugiau laiko praleisti su savo gyvūnu. Juk daugeliui sunku įsivaizduoti gyvenimą be augintinių: stengiamės su juo praleisti daugiau laiko, vedamės juos ne tik pasivaikščioti, bet ir į svečius, renginius ir net į kavines, keliaujame. Būtent dėl to gyvūnų mylėtojams aktualu žinoti, kur jie gali lankytis, pramogauti ir leisti laisvalaikį kartu su savo augintiniais.

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ tinklapyje http://draugiskigyvunams.lt/vietos/ rasite interaktyvų žemėlapį vietų (ne tik keturkojams draugiškus restoranus, kavines, barus, parduotuves bei ofisus, tačiau ir daugybę kitų), kurios priima lankytojus su gyvūnais.

Tikimės, kad ir kitos bibliotekos paseks mūsų pavyzdžiu.

Indrė Rapkevičienė,

vyresn. metodininkė komunikacijai ir projektų valdymui