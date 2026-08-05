„Panevėžio dziudo klubas „Ippon“ – vieta, kur ugdomi čempionai ir stiprios asmenybės

2026 m. liepos 31 d. Panevėžio Laisvės aikštėje vykęs renginys „Susitikime penktadienį“ subūrė gausų būrį miestiečių. Šiame renginyje dalyvavo Panevėžio dziudo klubas „Ippon“, kuris kvietė vaikus, jaunimą ir jų tėvus iš arčiau pažinti vieną garbingiausių olimpinių sporto šakų – dziudo.
Klubo sportininkai kartu su treneriais Ieva Klimašauskiene ir Mantu Klimašausku demonstravo dziudo technikas, pasakojo apie treniruotes, kvietė išbandyti pirmuosius judesius ant tatamio ir drąsino prisijungti prie klubo bendruomenės.
Tačiau Panevėžio dziudo klubas „Ippon“ – tai kur kas daugiau nei sporto treniruotės. Čia ugdomi vaikai, kurie mokosi disciplinos, pagarbos, atsakomybės, kantrybės ir atkaklumo. Dziudo moko ne tik kovoti, bet ir gerbti varžovą, valdyti emocijas, nebijoti iššūkių bei siekti užsibrėžtų tikslų. Šios vertybės lydi vaikus ne tik sporto salėje, bet ir kasdieniame gyvenime.
Neatsitiktinai klubo auklėtiniai džiugina puikiais rezultatais Lietuvos ir tarptautinėse varžybose. Už kiekvieną iškovotą medalį slypi ilgos treniruočių valandos, atkaklus vaikų darbas ir nuoširdus trenerių atsidavimas.
Ilgametę patirtį sukaupusi trenerė Ieva Klimašauskienė kiekvienam vaikui perduoda ne tik sportines žinias, bet ir svarbiausias gyvenimo vertybes. Tuo tarpu jaunas ir energingas treneris Mantas Klimašauskas išsiskiria nuoširdžiu dėmesiu kiekvienam auklėtiniui. Jis tiki kiekvieno vaiko galimybėmis, motyvuoja nepasiduoti ir siekia, kad kiekvienas sportuojantis vaikas atrastų savo stiprybes bei iš dziudo pasiimtų visa, ką šis sportas gali duoti.
Didžiausias trenerių darbo įvertinimas – vaikų noras sugrįžti į treniruotes, jų pasitikėjimas savimi, sportiniai pasiekimai ir tėvų padėka. Klubo bendruomenės tėveliai nuoširdžiai dėkoja treneriams Ievai Klimašauskienei ir Mantui Klimašauskui už jų profesionalumą, kantrybę, rūpestį ir begalinį atsidavimą kiekvienam vaikui. Būtent tokių žmonių dėka auga ne tik stiprūs sportininkai, bet ir atsakingi, drąsūs, pagarbūs bei savo tikslo siekiantys jauni žmonės.
Panevėžio dziudo klubas „Ippon“ savo veikla dar kartą įrodo, kad tikrosios pergalės prasideda ne ant apdovanojimų pakylos, o kasdienėse treniruotėse, kuriose ugdomas žmogaus charakteris. O medaliai – tik gražus ir pelnytas šio sunkaus darbo įvertinimas.