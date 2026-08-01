Panevėžio gatvėse – narkotikų perėmimas: sulaikyti trys įtariamieji

Ketvirtadienio vakarą Panevėžio policijos pareigūnai skirtingose miesto vietose sulaikė tris asmenis, pas kuriuos buvo rasta galimai narkotinių medžiagų.
Apie 19 val. 10 min. Panevėžyje, Įmonių gatvėje, pareigūnai patikrinimo metu aptiko suktinę su, kaip įtariama, kvaišalais. Nusikalstamos veikos padarymu įtariami du asmenys – 2006 m. gimusi mergina ir 1991 m. gimęs vyras. Abiem įtariamiesiems teko keliauti į areštinę, jie sulaikyti.
Šiek tiek vėliau, apie 20 val. 40 min., kitas incidentas užfiksuotas Marijonų gatvėje. Čia pareigūnams užkliuvo neblaivi moteris (gim. 1998 m.), kuriai nustatytas 1,41 promilės girtumas. Patikrinimo metu pas ją rastas popierinis paketas su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga. Įtariamoji taip pat sulaikyta.
Dėl abiejų atvejų Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal LR Baudžiamojo kodekso 259 straipsnį (Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti).