Panevėžiui – įvertinimas už aplinkosaugos pažangą: mieste bus įrengtas antras išmanusis suoliukas

Panevėžys pateko tarp šalies savivaldybių, kurioms už aplinkosaugos rezultatus ir pažangą kuriant tvaresnę aplinką skiriama praktiškai pritaikoma įranga. Vyriausybei pritarus Aplinkos ministerijos siūlymui, miestui bus perduotas išmanusis suoliukas – jau antras toks įrenginys Panevėžio viešosiose erdvėse. Jo vertė – 8 018,67 Eur.
Įranga skiriama kaip paskatinimas Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingo lyderėms ir didžiausią pažangą padariusioms savivaldybėms. Reitinge vertinami ne pavieniai projektai, o savivaldybių rezultatai atliekų ir žiediškumo, energetikos, darnaus judumo, klimato kaitos valdymo, oro ir vandens kokybės, biologinės įvairovės, teritorijų planavimo bei aplinkosauginio sąmoningumo srityse.
Panevėžys aukštas pozicijas šiame reitinge išlaiko ne vienus metus. 2024 m. Panevėžio miesto savivaldybė buvo pripažinta žaliausia šalies savivaldybe – surinko 68,89 balo iš 100 galimų ir pirmavo atliekų bei žiediškumo, susisiekimo, klimato kaitos valdymo ir vandens kokybės srityse. 2025 m. Panevėžys užėmė antrą vietą bendroje reitingo įskaitoje, taip pat buvo antras atliekų bei žiediškumo ir vandens kokybės srityse.
Vertinant Panevėžio rezultatus atsižvelgiama į atskirą maisto ir tekstilės atliekų surinkimą, dviračių infrastruktūrą, elektromobilių įkrovimo prieigas, vandentvarkos rodiklius, miesto taikomus tvarumo sprendimus ir bendruomenės įsitraukimą. Aukštas miesto įvertinimas yra bendras Savivaldybės, miesto įstaigų ir įmonių, bendruomenių bei gyventojų darbo rezultatas – jį kuria ir kasdieniai panevėžiečių pasirinkimai rūšiuoti, tausoti išteklius, rinktis aplinkai palankesnį judėjimą bei dalyvauti miesto iniciatyvose.
Pirmasis Panevėžiui skirtas išmanusis suoliukas 2025 m. buvo įrengtas šalia Panevėžio kultūros centro. Saulės energiją naudojantis įrenginys leidžia ne tik prisėsti, bet ir nemokamai įkrauti mobiliuosius įrenginius.
Perdavus antrąjį išmanųjį suoliuką, tokia gyventojams naudinga infrastruktūra atsiras dar vienoje miesto viešojoje erdvėje. Jo vieta bus parinkta įvertinus viešųjų erdvių lankomumą, technines įrengimo galimybes ir naudą gyventojams. Apie pasirinktą vietą bei įrengimo laiką Panevėžio miesto savivaldybė informuos atskirai.
Komunikacijos skyrius