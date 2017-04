Panevėžyje atgimsta futbolo ir krepšinio dvasia

Nuo pat septintojo dešimtmečio Panevėžys buvo žinomas kaip futbolo sostinė, kuriame gimė ne vienas profesionalus Lietuvos futbolininkas. Prieš keletą metų mieste futbolas atgimė su nauja komanda „Panevėžys“, kuri iš naujo buria miesto futbolo aistruolius. Tačiau miestas turi ir dar vieną sporto simbolį – per pastaruosius keletą metų tarp geriausių nacionalinių komandų sužibėjusį Panevėžio „Lietkabelį“.

Panevėžio futbolo klubo vadovas Bronius Vaitiekūnas ir „Lietkabelio“ krepšinio klubo direktorius Mantas Ignatavičius papasakojo, su kokiais iššūkiais susiduria stiprėjančios komandos, kokie yra svarbiausi geros komandos komponentai ir kokią įtaką komandų rezultatams daro sirgalių palaikymas.

Pagrindinis komandos tikslas – pradžiuginti fanus

Pasak M. Ignatavičiaus, šiuo metu „Lietkabelio“ komanda išgyvena geriausius laikus po nepriklausomybės atgavimo (1988 m. klubas tapo Lietuvos čempionais). Šiandieninę sėkmę komandos vadovas matuoja ne tik sportiniais pasiekimais.

„Krepšinis, futbolas ir apskritai komandinio sporto rezultatai yra vertinami ne tik pagal užimtą vietą. Labai svarbu suteikti malonumą savo sirgaliams. Žiūrovai ir jų dėmesys, palaikymas yra pagrindinė sudedamoji dalis, dėl kurios sportas egzistuoja. Šiuo metu galime pasidžiaugti, kad į mūsų rungtynes susirenka daugiausiai žiūrovų per visą klubo istoriją. Be to, atsirado sirgalių, kurie ne tik nepraleidžia varžybų namuose, bet seka komandą ir išvykose. Klubui tai – svarbiausi rezultatai“, – sako M. Ignatavičius.

Jam pritaria ir B. Vaitiekūnas, prieš trejus metus naujai susikūrusio futbolo klubo vadovas. Vyras teigia, kad žiūrovai prisideda prie žaidėjų psichologinio tvirtumo, jų nuotaikos ir net motyvacijos. Ypač tai aktualu jaunesniems žaidėjams.

„Be finansinio atlygio žiūrovų palaikymas yra viena didžiausių žaidėjų motyvacijų. Tai juos įkvepia siekti rezultatų, rizikuoti, atiduoti visą save. Komandai padeda ir viešinimas, žiniasklaidos dėmesys. Sporte pasitaiko visko: kartais rungtynės pralošiamos nepelnytai, pasitaiko tiesiog nesėkminga diena. Tokiomis akimirkomis palaikymas dar svarbesnis. Tai daro didžiulę įtaką žaidėjų psichologijai. Be to, su žiniasklaidos, visuomenės dėmesiu, žaidėjai prisiima ir daugiau atsakomybės už savo žaidimą“, – sako futbolo klubo „Panevėžys“ vadovas.

Nematomi iššūkiai – finansavimas ir komandos vienybė

B.Vaitiekūnas pasakoja, kad komanda prieš trejus metus buvo suburta iš jaunų talentingų ir žinomų patyrusių „Ekrano“ ir Lietuvos visų amžių rinktinių žaidėjų. Per trejus metus šis junginys subrendo, atsirado bendra komandos dvasia. Be to, tiek „Lietkabelio“, tiek „Panevėžio“ rėmėjų gretas papildė „Kalnapilio-Tauro“ grupė, kas, pasak vadovų, turėjo didelę įtaką klubų sėkmei.

„Komandai startavus buvome jauni, nepatyrę, neturėjome įgūdžių. Per keletą metų susikūrė klubo struktūra, treniruočių sistema, prie mūsų prisijungė legionieriai. Patyrę žaidėjai po truputį perduoda jaunimui savo patirtį, moko, kaip būti nugalėtojais, lyderiais stadione. Mūsų žaidėjai labiausiai trokšta meistriškumo, dega noru mokytis, tad jiems svarbu infrastruktūra, treneriai, komandos kapitonas. Žinoma, joks klubas nepasieks gerų rezultatų be finansavimo, nes prisivilioti gerus žaidėjus reikia gero atlyginimo“, – sako B. Vaitiekūnas.

Jis pabrėžia, kad kurį laiką komanda gali išsilaikyti vien iš užsidegimo, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje parama bei finansavimas klubui yra būtina.

„Patriotizmas komandai ir sirgaliams turi būti, bet reikia neužmiršti, kad profesionaliems žaidėjams tai yra darbas. Šeima ir jos gyvenimas neturi nukentėti dėl meilės sportui“, – sako B. Vaitiekūnas.

Jam pritaria ir M. Ignatavičius, teigdamas, kad didesnis finansavimas reiškia geresnes sąlygas ir talentingesnius žaidėjus.

„Jei komanda turi geresnius žaidėjus, tai beveik automatiškai lemia geresnius rezultatus, o kiekvienas geras specialistas turi savo kainą. Jei norime rezultatų kitą dieną, turime gauti jau patyrusius žaidėjus. Nors teko susidurti su daug didesnį biudžetą turinčiomis komandomis, su kuriomis kovėmės kaip lygūs su lygiais, visgi, pasiekti tam tikrą lygį pinigai tikrai padeda“, – sako M. Ignatavičius.

Tipinis sirgalius – mylintis sportą panevėžietis

Paklaustas, ar egzistuoja receptas, kuris garantuoja komandos sėkmę, M. Ignatavičius teigia, kad receptas yra, tik ne visi moka juo pasinaudoti. Pasak jo, gerą žaidimą lemia visų dalykų visuma, tačiau komandos vienybė yra tai, ko siekia kiekvienas treneris.

„Kai žiūrovas ateina į rungtynes, jis mato visko viršūnę. Jis nemato, kiek darbo įdėjo žaidėjai, treneriai, administracija, kiek buvo atlikta analizių, priešininkų žaidimo peržiūrų. Kartais tai pasiteisina, kartais – ne, bet žiūrovai mato tik tai, kad žaidėjai neįmetė. Mes matome, kad tai lėmė tarpusavio ryšio nebuvimas, sveikatos problemos, psichologija. Du žmonės kartais negali sugyventi, o mes turime suvienyti dvylika žaidėjų“, – sako M. Ignatavičius.

„Lietkabelio“ direktorius džiaugiasi, kad jų sirgaliai yra ištikimi ir nepuola teisti trenerių ir žaidėjų, nors nuomonių pasitaiko visokių. M. Ignatavičius teigia, kad į argumentuotas nuomones stengiasi atsižvelgti visada, nes sirgaliai turi tokį patį tikslą kaip komanda – išlaikyti gerus rezultatus.

„Iš vienos pusės esame vienas seniausių klubų Lietuvoje, bet dabartinį sirgalių mes užsiauginome per pastaruosius trejus metus. Jie palaiko išvykose, ploja, skanduoja, muša būgnus. Bet turime ir kitą sirgalių, kuris klubą palaiko jau penkiolika metų ar net daugiau. Jis tai daro santūriau, mažiau triukšmauja, bet visuomet būna su komanda“, – pasakoja klubo direktorius.

Abu vadovai sutinka, kad komandas palaiko gražaus žaidimo bei sporto mylėtojai, tad šių ir ateinančių metų klubų užduotis – išlaikyti gerą, įdomų žaidimą ir nenuvilti panevėžiečių.