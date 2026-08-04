Panevėžyje grįžta tradicinė paroda „Gėlė Baltijos keliui“: bibliotekoje sužydės kardeliai, astrai ir jurginai

Rugpjūčio 20-ąją į Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką grįžta spalvų, kvapų ir formų įvairovė. 14 val. Atrijaus terasoje atidaroma tradicinė – jau XVIII – paroda „Gėlė Baltijos keliui“.
Panevėžiečiai ir miesto svečiai išvys kardelių, astrų, jurginų ir kt. gėlių derlių, kurį pristatys šalies žiedų augintojai.
Paroda veiks kelias dienas – iki rugpjūčio 22-osios.
„Gėlė Baltijos keliui“ – vienas tradicinių bibliotekos renginių Baltijos keliui, Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms paminėti.