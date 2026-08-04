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Panevėžyje grįžta tradicinė paroda „Gėlė Baltijos keliui“: bibliotekoje sužydės kardeliai, astrai ir jurginai

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
Pranešimas žiniasklaidai

Rugpjūčio 20-ąją į Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką grįžta spalvų, kvapų ir formų įvairovė. 14 val. Atrijaus terasoje atidaroma tradicinė – jau XVIII – paroda „Gėlė Baltijos keliui“.

Panevėžiečiai ir miesto svečiai išvys kardelių, astrų, jurginų ir kt. gėlių derlių, kurį pristatys šalies žiedų augintojai.

Paroda veiks kelias dienas – iki rugpjūčio 22-osios.

„Gėlė Baltijos keliui“ – vienas tradicinių bibliotekos renginių Baltijos keliui, Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms paminėti.

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