Nusikaltimai ir nelaimės

Įtarimai dėl klastojimo Panevėžyje: atvairuotas „Iveco“ patraukė pareigūnų dėmesį

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
AINA
AINA.LT nuotr.

Atsakingas automobilio registravimas Panevėžyje baigėsi ikiteisminiu tyrimu ir teisiniais nepatogumais. Pareigūnai aiškinasi aplinkybes dėl transporto priemonės klastojimo požymių.

Rugpjūčio 4 d. apie 10 val. Panevėžyje, Smėlynės gatvėje, 1990 metais gimęs vyras kreipėsi dėl automobilio „Iveco“ registravimo.

Specialistams atliekant įprastines procedūras ir tikrinant transporto priemonės duomenis, paaiškėjo, kad automobilio kėbulo identifikacinis numeris (VIN) turi galimų klastojimo požymių.

Apie įtartiną transporto priemonę buvo iškart pranešta policijos pareigūnams.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnį (Nusikaltimo būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas). Už šią veiką gresia teisinė atsakomybė, o tikslią automobilio kilmę bei identifikacinio numerio keitimo aplinkybes nustatys ekspertai.

ŽYMOS:
Dalintis
Komentarų: 0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Palaikykime ryšį

Naujausios naujienos

Žiniasklaida: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais
ELTA naujienos
PAGD pranešimas: Biržuose atidarius užrakinto buto duris rastas miręs žmogus
Aukštaitijos naujienos Biržai
Ar galima vargonų skambesiu pasakoti istorijas?
Aukštaitijos naujienos NAUJAUSIOS ŽINIOS Rokiškis
Prieš „Rokiškio Grand Rally“ – intriga beveik visose Lietuvos ralio čempionato klasėse
Aukštaitijos naujienos NAUJAUSIOS ŽINIOS Rokiškis
Apklausa: nežymiai augo pasitikėjimas Vyriausybe, Žemaitaitis pakilo tinkamiausių premjerų sąraše
ELTA naujienos

Rekomenduojame

Skip to content