Įtarimai dėl klastojimo Panevėžyje: atvairuotas „Iveco“ patraukė pareigūnų dėmesį

Atsakingas automobilio registravimas Panevėžyje baigėsi ikiteisminiu tyrimu ir teisiniais nepatogumais. Pareigūnai aiškinasi aplinkybes dėl transporto priemonės klastojimo požymių.
Rugpjūčio 4 d. apie 10 val. Panevėžyje, Smėlynės gatvėje, 1990 metais gimęs vyras kreipėsi dėl automobilio „Iveco“ registravimo.
Specialistams atliekant įprastines procedūras ir tikrinant transporto priemonės duomenis, paaiškėjo, kad automobilio kėbulo identifikacinis numeris (VIN) turi galimų klastojimo požymių.
Apie įtartiną transporto priemonę buvo iškart pranešta policijos pareigūnams.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnį (Nusikaltimo būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas). Už šią veiką gresia teisinė atsakomybė, o tikslią automobilio kilmę bei identifikacinio numerio keitimo aplinkybes nustatys ekspertai.