Menininkai iš Lietuvos ir užsienio skenuoja Panevėžį: „Pragiedruliuose“ tęsiasi fotografijos pleneras „Vietos kontūrai“

Vasarą Panevėžyje vykstantis tarptautinis įvietintos fotografijos pleneras „Vietos kontūrai – fotografiniai miesto naratyvai“ suburia menininkus iš Lietuvos ir užsienio tyrinėti miestą per šiuolaikinės fotografijos, meninio tyrimo ir asmeninių patirčių perspektyvas. Kūrybiškumo centre „Prãgiedruliai“ vykstantis projektas suskirstytas į du etapus: pirmasis jau įvyko birželio 29 – liepos 3 dienomis, o antrasis prasidės rugpjūčio 3 dieną.
Pirmojo etapo metu keturi rezidentai: Dāvis Drēziņš, Mantė Elelueta, Kipras Dubauskas ir Deividas Buivydas pradėjo pažintį su Panevėžiu. Menininkai lankėsi įvairiose miesto vietose, susipažino su vietos kultūriniu kontekstu, bendruomenėmis bei istorijomis. Viena iš pažinties stotelių tapo AB „Panevėžio cukrus“, kur atsivėrė galimybė pažvelgti į miesto pramoninį paveldą, o susipažinimas su festivalio „Iškrovos“ pasiruošimu leido pajusti šiandieninį Panevėžio kultūrinį pulsą ir užmegzti ryšius su vietos kūrėjais.
Svarbia projekto dalimi tapo atviri susitikimai su menininkais „Artist Talk“ cikle, kvietę panevėžiečius ir miesto svečius ne tik susipažinti su fotografais, bet ir išgirsti apie jų kūrybos procesus, tyrimus bei skirtingus požiūrius į fotografiją. Pirmojo etapo metu vyko susitikimai su Jesse Navarre Vos, Tadu Kazakevičiumi, Mante Elelueta, Aušra Volunge Griškonyte ir Kipru Dubausku. Šie pokalbiai tapo erdve diskusijoms apie fotografiją kaip tyrimo priemonę, miesto naratyvus ir tai, kaip menininkai kuria santykį su naujai atrandama vieta.
Artėjantis antrasis plenero etapas pratęs šį kūrybinį procesą. Rugpjūčio 3-7 dienomis rezidentai toliau gilinsis į Panevėžio miesto erdves, žmones ir kasdienybės detales, o jų tyrimai palaipsniui virs fotografijos kūriniais, kurie bus pristatyti baigiamojoje parodoje.
Kartu tęsis ir atvirų susitikimų ciklas. Rugpjūčio 5 dieną kūrybiškumo centre „Prãgiedruliai“ vyks pokalbiai su menininkais Dalia Mikonyte ir Deividu Buivydu, o rugpjūčio 6 dieną lankytojai kviečiami susitikti su Andrew Miksiu ir Dāviu Drēziņu. Šie susitikimai suteiks galimybę išgirsti apie Panevėžyje gimstančias idėjas ir stebėti, kaip miesto patirtys virsta meniniais pasakojimais.
Įvietintos fotografijos pleneras „Vietos kontūrai – fotografiniai miesto naratyvai“ siekia ne tik sukurti naujus fotografijos darbus, bet ir paskatinti kitokį žvilgsnį į miestą, jo istorijas, nematomus sluoksnius, kasdienes erdves ir bendruomenes. Fotografija čia tampa būdu tyrinėti aplinką, kelti klausimus ir kurti dialogą tarp menininkų, vietos gyventojų bei miesto.
Rezidencijos metu sukurti darbai bus pristatyti spalio 1 dieną vyksiančioje parodoje kūrybiškumo centre „Prãgiedruliai“.
Daugiau informacijos ir renginių programą:
https://www.pragiedrek.lt/lt/events
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė
Projekto partneris: Panevėžio plėtros agentūra