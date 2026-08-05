„Garsas“ kviečia kurti kiną: Panevėžio gimtadienio metu vyks 22-asis festivalis „AŠ + MIESTAS = KINAS“

Panevėžyje jau dvidešimt antrą kartą vyks trumpametražių filmų festivalis „AŠ + MIESTAS = KINAS“, tapęs neatsiejama miesto kultūrinio gyvenimo dalimi ir kasmet suburiantis kūrybingus žmones, norinčius savo žvilgsnį į pasaulį išreikšti kino kalba. Rugsėjo 12 d., minint Panevėžio miesto gimtadienį, festivalis vyks aikštėje prie Stasys Museum, o iki tol kino centras „Garsas“ kviečia visus norinčius tapti jo dalimi – sukurti trumpametražį filmą ir dalyvauti konkurse.
Per daugiau nei du dešimtmečius festivalis tapo erdve, kurioje susitinka skirtingos kartos, kūrybinės patirtys ir požiūriai. Čia savo filmus pristato tiek pirmą kartą kamerą į rankas paėmę kūrėjai, tiek jau ne vieną darbą sukūrę kino entuziastai. Festivalis skatina pažvelgti į miestą, jo žmones ir kasdienybę kūrybiškai, ieškoti istorijų ten, kur jos gimsta natūraliausiai – mūsų aplinkoje.
Šių metų festivalio tema – „Kinas. Tarp mūsų“ – įkvėpta Panevėžio miesto identiteto ženklo „Panevėžys. Kaip mes“ bei kino centro „Garsas“ sugrįžimo į savo istorinę vietą Respublikos gatvėje. Organizatoriai kviečia kurti filmus apie žmonių ryšius, bendruomenes, susitikimus, sugrįžimus, draugystes, šeimas, kaimynystę ir visas tas akimirkas, kurios vyksta tarp mūsų – žmonių, miestų, kartų, prisiminimų ir naujų patirčių.
„Festivalis kasmet primena, kad kinas gimsta ne tik filmavimo aikštelėje – jis gimsta mūsų kasdienybėje, susitikimuose, pokalbiuose ir prisiminimuose. Kviečiame visus pažvelgti į tai, kas vyksta tarp mūsų, ir savo istoriją papasakoti kino kalba“, – sako kino edukacijų koordinatorė Miglė Križinauskaitė.
Festivalyje kviečiami dalyvauti visi kūrėjai – nepriklausomai nuo amžiaus, gyvenamosios vietos ar ankstesnės patirties. Trumpametražį filmą galima filmuoti mobiliuoju telefonu, planšete ar vaizdo kamera – svarbiausia ne techninės galimybės, o originali idėja, asmeninis požiūris ir noras pasakoti istorijas.
Konkursui priimami trumpametražiai filmai, kurių trukmė neviršija 40 minučių, įskaitant pradžios ir pabaigos titrus. Filmai gali būti įvairių žanrų, tačiau turi atitikti šių metų festivalio temą „Kinas. Tarp mūsų“.
Kūrėjų darbų organizatoriai laukia iki 2026 m. rugpjūčio 28 d. Juos reikia siųsti el. paštu edukacija@garsas.lt.
Pateiktus filmus vertins kompetentinga komisija bei specialiųjų prizų steigėjai. Geriausių darbų autorių lauks piniginiai prizai ir festivalio rėmėjų dovanos. Daugiau informacijos apie prizus organizatoriai paskelbs artimiausiu metu.
Festivalio kulminacija taps 2026 m. rugsėjo 12 d. 12.30 val. aikštėje prie Stasys Museum (Respublikos g. 40, Panevėžys) vyksiantis renginys. Jo metu žiūrovai išvys konkursinę programą, bus paskelbti ir apdovanoti geriausių filmų autoriai. Festivalis yra Panevėžio miesto gimtadienio programos dalis, todėl kviečia miestiečius ir svečius drauge švęsti miestą per kiną, kūrybą ir bendrystę.
Kino centras „Garsas“ kviečia ne tik žiūrėti kiną, bet ir jį kurti. Galbūt būtent jūsų sukurta istorija taps ta, kuri įkvėps kitus pažvelgti į žmones, miestą ir tarpusavio ryšius naujomis akimis.
Kurk. Pasakok. Būk matomas – tavo istorija gali tapti kino dalimi.
Informacija dalyviams
- Festivalis: XXII trumpametražių filmų festivalis „AŠ + MIESTAS = KINAS 2026“
- Tema: „Kinas. Tarp mūsų“
- Filmų pateikimo terminas: iki 2026 m. rugpjūčio 28 d.
- El. paštas: edukacija@garsas.lt
- Festivalio renginys: 2026 m. rugsėjo 12 d. 12.30 val.
- Vieta: aikštė prie Stasys Museum, Respublikos g. 40, Panevėžys
Daugiau informacijos www.garsas.lt
Festivalį organizuoja kino centras „Garsas“.
Festivalio rėmėjai – telekomunikacijų bendrovė „Splius“, BROLIŲ MEDUS – laimingų bičių laimingas medus, kavos ir kokteilių baras „Cosmos“.