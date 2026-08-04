Pasvalys suburs jaunuosius stygininkus iš visos Lietuvos: gimsta nauja orkestro tradicija

„Norime, kad jaunieji muzikantai patirtų tai, ko dažnai negali suteikti regionų muzikos mokyklos – tikrą orkestro gyvenimą, bendrą kūrybą ir scenos jaudulį.“
Rugpjūčio 16–22 dienomis Pasvalys taps jaunųjų stygininkų sostine. Čia pirmą kartą vyksianti Styginių orkestro vasaros rezidencija suburs talentingus muzikantus iš devynių Lietuvos miestų. Savaitę truksiantis intensyvus kūrybinis darbas, du atviri koncertai, į kuriuos kviečiami visi muzikos mylėtojai.
Pasvalio kultūros centro ir tarptautinę patirtį turinčios smuikininkės Rasos Žukauskaitės-Leimontės, grojančios Londono filharmonijos bei BBC simfoniniame orkestre iniciatyva organizuojama Styginių orkestro vasaros rezidencija Pasvalyje siekia suteikti jauniesiems muzikantams tai, ko dažnai trūksta regionuose – galimybę groti orkestre, mokytis iš aukščiausio lygio profesionalų ir įgyti sceninės patirties. Projekto tikslas – stiprinti jaunųjų stygininkų kūrybinį augimą, ansamblinio muzikavimo įgūdžius bei skatinti regionų kultūrinį bendradarbiavimą. Daugelyje miestų ir miestelių muzikos mokyklos gali pasiūlyti tik individualias pamokas, tačiau orkestrinio grojimo patirtis – itin reta. Ši rezidencija siekia tai keisti, suburdama jaunuosius smuikininkus, altininkus, violončelininkus ir kontrabosininkus suteikiant jiems profesionalaus orkestrinio muzikavimo patirtį bei stiprinant regionų kultūrinį bendradarbiavimą.
Į pirmąją rezidenciją Pasvalyje užsiregistravo dalyviai iš Pasvalio, Panevėžio, Joniškio, Pakruojo, Ukmergės, Kauno, Birštono, Ignalinos ir Prienų. Jaunieji smuikininkai, altininkai, violončelininkai ir kontrabosininkai visą savaitę repetuos bendrą koncertinę programą, dalyvaus meistriškumo pamokose, edukacijose ir kūrybinėse veiklose.
Rezidencijos meno vadovė – Rasa Žukauskaitė-Leimontė – tarptautinio pripažinimo sulaukusi smuikininkė, pelniusi ne vieną apdovanojimą tarptautiniuose konkursuose. Ji nuolat koncertuoja su London Philharmonic Orchestra ir BBC Symphony Orchestra, o jos koncertinė veikla driekiasi per garsiausias pasaulio scenas, tarp jų Royal Albert Hall (Londonas), Suntory Hall (Tokijas), Berlyno filharmonija ir daugelis kitų prestižinių koncertų salių.
Prie rezidencijos dviems dienoms prisijungs ir puikūs savo srities profesionalai:
Augusta Romaškevičiūtė – altininkė, Diuseldorfo simfoninio orkestro narė (Vokietija / Lietuva).
Domas Jakštas – Šv. Kristoforo kamerinio orkestro violončelių grupės koncertmeisteris, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos specialybės mokytojas ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas.
Muzikinę savaitę pradės rezidencijos atidarymo koncertas, kuris vyks rugpjūčio 16 dieną 19 valandą Pasvalio kultūros centro Didžiojoje salėje. Tai bus simbolinė rezidencijos pradžia, kviečianti klausytojus susipažinti su projekto idėja ir jo dalyviais. Visos rezidencijos metu, bendradarbiaujama su Pasvalio muzikos mokykla – jos erdvėse vyks orkestro repeticijos, sekcijų užsiėmimai, meistriškumo pamokos ir kitos kūrybinės veiklos. Čia jaunieji muzikantai tobulins orkestrinio muzikavimo įgūdžius, ruoš koncertinę programą ir dirbs kartu su profesionaliais pedagogais.
Po intensyvios kūrybinės savaitės jaunieji atlikėjai žengs į sceną jau kaip vientisas orkestras. Baigiamasis koncertas vyks rugpjūčio 22 dieną 14 valandą Pasvalio muzikos mokyklos Didžiojoje salėje. Jo metu skambės rezidencijos metu parengta koncertinė programa – bendro darbo, atkaklumo ir kūrybinės savaitės rezultatas.
Organizatoriai tikisi, kad ši iniciatyva taps ne vienkartiniu projektu, o naujos tradicijos pradžia. Pasak jų, rezidencija svarbi ne tik dėl koncertų – ji kuria erdvę jaunų žmonių augimui, bendradarbiavimui ir profesiniam tobulėjimui, o kartu stiprina Aukštaitijos regiono kultūrinį gyvenimą.
Abu rezidencijos koncertai yra nemokami ir atviri visuomenei. Pasvalio gyventojai bei miesto svečiai kviečiami tapti šio išskirtinio muzikinio įvykio dalimi ir palaikyti jaunuosius talentus, kurių bendras skambesys gali tapti naujos Aukštaitijos jaunimo orkestro tradicijos pradžia.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Pasvalio rajono savivaldybė.