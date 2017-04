Pavasaris į statybvietes veja statybininkus, Mokesčių inspekcija iš statybviečių – „vokelius“

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — Klaipėdos AVMI) per pastarąsias dvi savaites nustatė net kelis neapsikaityto darbo užmokesčio mokėjimo statybų sektoriuje atvejus: Klaipėdos UAB darbuotojams „vokeliuose“ išmokėjo apie 130 tūkst., Telšių UAB – apie 28 tūkst. eurų sumas, neįtrauktas į įmonių buhalterinę apskaitą. Algas statybininkams mokėdami „juodai“ įmonių vadovai bandė išvengti mokesčių valstybei. Dėl Klaipėdos bendrovės galimai nusikalstamos veiklos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą, Telšių įmonei taip pat gresia tiek teisinės, tiek mokestinės sankcijos.

Patikrinimą uostamiesčio statybų bendrovėje Klaipėdos AVMI darbuotojai atliko kartu su FNTT Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnais. Jo metu biure rasta per 9 tūkst. eurų galimai neapskaitytų pajamų suma, skirta išmokėti darbuotojams „vokeliuose“, bei „juodosios“ buhalterijos užrašai. Tai, kad neoficialią dalį sutarto atlyginimo – kiekvienam po 400 eurų ar daugiau, priklausomai nuo uždarbio – įmonės vadovas išmokėdavo grynais į rankas, patvirtino ir darbuotojai. Preliminariais skaičiavimais, per 2015-2017 m. neapskaityto darbo užmokesčio, išmokėto nuslepiant mokesčius, suma gali siekti apie 130 tūkst. eurų.

Mokėti visus mokesčius vengė ir Moldovos Respublikos piliečio vadovaujama Telšių bendrovė, veiklą Lietuvoje pradėjusi vos prieš metus. Apie „vokelius“ įmonėje Mokesčių inspekcijai pranešta pasitikėjimo telefonu 1882. Patikrinus informaciją, nustatyta, kad per palyginti trumpą veiklos laiką įmonė 18 darbuotojų išmokėjo per 27 tūkst. eurų neapskaityto darbo užmokesčio. Įvairiems statybos – betonavimo, renovavimo ir kt. – darbams ji samdė ne tik lietuvaičius, bet ir moldavus, kuriems taikė tą patį apmokėjimo modelį – dalį „vokeliuose“. Išanalizavę įmonės buhalterinius duomenis Mokesčių inspekcijos darbuotojai atskleidė, kad oficialiai statybininkams ji mokėjo tik minimalų atlyginimą, o papildomai išmokėtos neoficialios sumos svyravo nuo 70 iki 530 eurų per mėnesį vienam darbuotojui.

„Statybų sektorių VMI vertina kaip vieną rizikingiausių, todėl taiko kompleksines priemones, kuriomis siekiama įtikinti šiame versle veikiančias įmones atsisakyti blogosios praktikos – neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo, gautų pajamų nedeklaravimo, nelegalaus darbo ir kt. Ne vienerių metų VMI įdirbio rezultatai ryškėja – turimais šių metų duomenimis, šalyje mažėja „vokelių“ mokėjimo atvejų, ši teigiama tendencija pastebima ir Klaipėdos regione, auga šio regiono statybų verslo deklaruotos pajamos, atitinkamai ir deklaruoti mokesčiai, didėja ir įdarbinamų darbuotojų skaičius, vidutinio darbo užmokesčio rodikliai. Tikimasi, kad bendromis VMI, kitų institucijų ir, be abejo, skaidriai dirbančio verslo, netoleruojančio nesąžiningų konkurentų, pastangomis šis išskaidrinimo procesas įgaus norimą pagreitį“, – sako Klaipėdos AVMI Kontrolės departamento direktorė Gražina Rimkienė.

Klaipėdos AVMI duomenimis, š.m. sausio – vasario mėn., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, Klaipėdos regiono statybų verslo deklaruotos pajamos išaugo 38 proc. (pajamų augimas ypač ryškus Tauragės ir Telšių apskrityse, atitinkamai 62 proc. ir 53 proc.), deklaruotas mokėtinas PVM augo 32 proc., padidėjo ir šiame sektoriuje dirbančiųjų skaičius bei 11 proc. – mokamas vidutinis darbo užmokestis sektoriaus darbuotojams.

VMI pastebėjimu, visuomenė vis labiau netoleruoja mokesčių slėpimo – tai atspindi ir Mokesčių inspekcijos pasitikėjimo linija 1882, programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“, kitais būdais gaunamų pranešimų apie pastebėtus mokestinius pažeidimus statistika: šiemet sausio – kovo mėn. pranešimų gauta net 32 proc. daugiau lyginat su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.

Klaipėdos AVMI primena, kad visais atvejais, nustačiusi buhalterinėje apskaitoje neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimą įmonėse, VMI, be nesumokėtų mokesčių (gyventojų pajamų, socialinio draudimo įmokų, kt.), papildomai priskaičiuoja delspinigius ir baudas, taip pat yra taikomos teisinės pažeidimo mastą atitinkančios sankcijos: Telšių įmonės atveju, jos vadovui už „vokelius“, teismo sprendimu, gresia nuo 2700 iki 6000 eurų bauda; Klaipėdos įmonės, kurios atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, vadovui gali grėsti ir baudžiamoji atsakomybė.

Klaipėdos AVMI primena, jog apie pastebėtus mokestinius pažeidimus, taip pat ir neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimą „vokeliuose“ galima pranešti paskambinus trumpuoju VMI pasitikėjimo telefonu 1882, taip pat užpildžius elektroninę anketą VMI svetainėje www.vmi.lt/cms/stop-seseliui arba pasinaudojus programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“, užėjus į apskrities Mokesčių inspekciją bei jos teritorinius padalinius.