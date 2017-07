Pavojingas vasaros akcentas – musės

Dar pavasarį, tik pradėjus kilti oro temperatūrai, vis dažniau pasigirsta musių zyzimas. Vasarą musės tampa ypač įkyrios. Gausiais būriais zujantys vabzdžiai gali sugadinti ne tik nuotaiką, bet ir sveikatą. Kenkėjų kontrolės ekspertai UAB „Dezinfa“ perspėja: žmonės dažniausiai net nesusimąsto, kad regimai nekaltos musės gali pernešti daugybę ligų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, musės gali tapti tokių pavojingų ligų kaip salmoneliozė, dizinterija, gastroeneteritas, odos ir akių infekcijų kaltininkės.

Musės – bakterijų pernešėjos

Dažnai girdimi perspėjimai, kad negalima valgyti maisto, ant kurio buvo nutūpusi musė, nes ji jį užteršia. Šiame pasakyme yra tiesos. Musės paprastai minta tokiu maistu, kurį mes laikome pasibjaurėtinu – tai įvairios atliekos, puvenos, dvėseliena ir ekskrementai. Vadinasi, nutūpusi ant tokio „maisto“, ji perima ten knibždančias bakterijas ir perneša ant kito objekto, tarkim, sumuštinio.

Biologas, kenkėjų kontrolės ekspertas, Liutauras Grigaliūnas patvirtina, kad iš tiesų pavojingiausia, kai musės, nutūpdamos ant mėsos, duonos, obuolio ar kitų maisto produktų, perneša infekcinių ligų sukėlėjus. „Suvalgius užkrėstą produktą galimos liūdnos pasekmės. Virškinamojo trakto negalavimų problema ypač aktuali vasarą, kai žmonės daug laiko leidžia gamtoje, o maistą ir atliekas palieka atvirai – vabzdžiams lengvai pasiekiamai “, – nerimą išreiškia L. Grigaliūnas.

Nubaidyti nepakanka

Muses mes įpratę tiesiog baidyti ranka, jei jos tupia ant maisto ar įkyriai lenda į akis. Buityje stengiamės pravėrus langus ir duris pridengti apsauginiais tinkleliais, dažnai naudojami specialiais klijais padengti preparatai, priviliojantys muses, pasitelkiamas net ir susuktas laikraštis, kai musių zyzimas nebepakeliamas. Kenkėjų kontrolės ekspertai atkreipia dėmesį, jog labai svarbu sutvarkyti maisto likučius, nepalikinėti nešvarių indų su maistu, nieko nelaukiant išvalyti naminių gyvūnų išmatas – tokios atliekos yra musių veisimosi vieta.

Visgi visi minėti kovos su musėmis būdai tik laikinai apsaugo nuo šių kenkėjų ir jų daromos žalos. Šiuo metu vis plačiau taikoma šviesos spąstų technologija – vienas iš efektyviausių būdų naikinti nepageidaujamus kenkėjus ne tik privačiose, bet ir komercinėse patalpose.

„Naujos kartos LED lempos privilioja ir sunaikina kenkėjus. Jos naudojamos gyvenamosiose patalpose, sodybose, biuruose, gaminamos be jokių cheminių elementų, todėl nekenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Lempos skleidžiama šviesa privilioja vabzdį ir jis iš karto prilimpa prie specialios juostos. Taip užtikrinama, kad negyvų vabzdžių nepatektų atgal į aplinką. Rezultatas – švari ir saugi aplinka be įkyrių vabzdžių“, – apie pažangią kenkėjų naikinimo įrangą pasakoja UAB „Dezinfa“ vadovė Margarita Kutkaitė.

Kenkėjų kontrolės ekspertai perspėja, jei patalpoje buvo pastebėta zujanti musė, tikėtina, kad dar ne viena jų slepiasi. Šių vabzdžių organizme gali būti randama net 33 milijonai mikroorganizmų, todėl rekomenduojama laiku užkirsti kelią ligoms.

