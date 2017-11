„Pepco“ parduotuvės atvers duris ir Panevėžyje

Mažmeninės prekybos tinklas „Pepco“, valdantis daugiau kaip 1200 parduotuvių keliose Vidurio Europos šalyse, gruodžio 1 dieną atidarys savo pirmąją parduotuvę Lietuvoje, Marijampolėje veikiančiame prekybos centre, Dariaus ir Girėno g. 3A. Per artimiausius mėnesius „Pepco“ parduotuvės taip pat atvers duris Panevėžyje, Alytuje, Vilniuje ir Kaune. Per trejus metus Lietuvoje ketinama atidaryti 50 šio tinklo parduotuvių ir įdarbinti daugiau kaip 400 žmonių.

„Pepco“ parduotuvėse pirkėjai ras 30 grupių prekių asortimentą, kurį sudaro rūbai vaikams, moterims ir vyrams, apatinis trikotažas, aksesuarai, žaislai, dekoracijos, tekstilė ir prekės namams ir kt. Apie 60% „Pepco“ asortimento sudaro drabužiai (įskaitant avalynę ir apatinį trikotažą), apie 40% – kitos prekės. Tinklo parduotuvėse pirkėjams siūlomos prekės už mažą kainą. Pavyzdžiui, „Pepco“ parduotuvėse moteriškos tamprės kainuoja 3,99 EUR, moteriška palaidinukė – 2,49 EUR, džinsinės kelnės berniukams – 4,99 EUR, antklodė – 2,49 EUR. Be įprasto asortimento, „Pepco“ pirkėjams siūlo ir specialių, sezoninių prekių ir kolekcijų – Kalėdoms, Velykoms, vasarai ar moksleivių mokslo metų pradžiai skirtų prekių.

„Džiaugiamės galėdami pranešti, kad jau kitą savaitę Lietuvos pirkėjai galės apsilankyti mūsų pirmojoje parduotuvėje. Lietuvos rinka – labai svarbi mūsų prekės ženklui, tikimės, kad mūsų pasiūlymai sulauks pirkėjų susidomėjimo. Esame visiškai tikri, kad pirmosios „Pepco“ parduotuvės atidarymas – tai tik ilgos kelionės per Baltijos šalis pradžia“, – sako Marcinas Stanko, „Pepco“ Vidurio ir Rytų Europos operacinės veiklos direktorius.

Apie savo planus žengti į Lietuvos rinką „Pepco“ paskelbė 2017 m. gegužę. Nuo to laiko tinklas ėmėsi įgyvendinti savo plėtros tikslus, kuriuose numatyta atidaryti 50 parduotuvių Lietuvos miestuose, turinčiuose ne mažiau kaip 10 000 gyventojų ir sukurti 400 darbo vietų. Šiuo metu prekės ženklas didžiausią dėmesį skiria savo pirmųjų 12 parduotuvių atidarymams, kurie planuojami per artimiausius dvylika „Pepco“ veiklos Lietuvoje mėnesių.

Pirmoji „Pepco“ parduotuvė atvers duris gruodžio 1 dieną Marijampolėje veikiančiame prekybos centre, kur pirkėjų laukia daug staigmenų. Per artimiausius keletą mėnesių „Pepco“ parduotuvės bus atidarytos Panevėžyje, Alytuje, Vilniuje ir Kaune.

„Mes atidžiai pasirinkome vietas savo parduotuvėms. Jos kuriamos miestų centre arba prekybos centruose, kur pirkėjai gali rasti ir maisto prekių parduotuvių – tokia apsipirkimo koncepcija labai pasiteisino Vidurio ir Rytų Europos šalyse, esame tikri, kad tai pasiteisins ir čia“, – sako Aleksandras Čikaidze, „Pepco“ Baltijos regiono operacinės veiklos vadovas.

„Pepco“ yra Europos mažmeninės prekybos tinklas savo pirkėjams už mažą kainą siūlantis viską, ko jiems reikia šeimai aprengti bei namams. „Pepco“ šiuo metu valdo daugiau nei 1200 parduotuvių Čekijoje, Kroatijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Rumunijoje. 2004 m. veiklą Lenkijoje pradėjęs prekybos tinklas, kuriame dirba daugiau kaip 11 000 darbuotojų, sukėlė didžiulį pirkėjų susidomėjimą ir išplėtė savo veiklą Rytų bei Vidurio Europoje. Kas mėnesį „Pepco“ parduotuvėse Europoje apsilanko daugiau nei 11 mln. pirkėjų.

Šalyse, kur veikia „Pepco“, bendrovė sulaukia teigiamų vartotojų, rinkos profesionalų ir organizacijų vertinimų. Už savo veiklą „Pepco“ buvo įvertinta ne vienu verslo ir mažmeninės prekybos apdovanojimu, tarp jų – „Forbes Diamonds“, „Good Brand“, „Quality of Service Award“, „Shopping Center Forum Retailers‘ Award“, „Discount of the Year 2016“ ir geriausio Vidurio ir Rytų Europos mažmeninės prekybos tinklo apdovanojimu 2017 m.

„Pepco“ prekės ženklas priklauso „Steinhoff International Holding Limited“ (listinguojama Frankfurto vertybinių popierių biržoje). Šiuo metu visoje grupėje, kuriai priklauso per 12 000 parduotuvių daugiau nei 30 šalių, dirba apie 130 000 žmonių. Grupei priklauso daugiau nei 40 mažmeninės prekybos prekių ženklų, tarp jų Europoje – „Conforama“, POCO, KIKA, PEP&CO, „Poundland“ ir „Emmezeta“.

Daugiau informacijos apie prekės ženklą, bendradarbiavimo galimybes ir darbo pasiūlymus rasite www.pepco.lt