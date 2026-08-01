Prieš grybavimą būtinai padarykite vieną dalyką savo telefone

Vienas rodo pintinę dailių baravykų, kitas giriasi kibiru voveraičių – tokie vaizdai su Lietuvos miškų gėrybėmis pastarosiomis dienomis vis dažniau pasirodo feisbuko naujienų sraute. Prasidedant grybavimo sezonui vis daugiau žmonių traukia patikrinti savo slaptų vietelių. Nors beveik visoje Lietuvoje veikia stiprus ryšys, gilesnėje miško tankmėje gali ir neveikti – signalą silpnina daubos, kalvos, aukšti ir tankūs medžiai. Kaip pasirūpinti telefonu dar prieš leidžiantis į grybų medžioklę ir ką daryti, jei ryšys dingo, rašoma „Bitė Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.
Įprastai mobiliojo ryšio bokšto signalas gali sklisti nuo kelių iki keliolikos kilometrų. Vis tik reali patirtis priklauso nuo naudojamo dažnio, vietovės reljefo, aplinkos ir net naudojamo įrenginio. Miškuose signalą papildomai silpnina tankūs medžiai – čia ryšys gali būti silpnesnis nei atvirose vietovėse.
„Mažiau gyvenamose ir atokesnėse vietovėse dažniausiai įrengiami žemą dažnį naudojantys ryšio bokštai, kurie aptarnauja didesnį atstumą, tačiau įprastai negali užtikrinti tokio greito duomenų perdavimo. Naudojantis tokiu ryšiu galima skambinti, naršyti internete. Vis dėlto gūdaus miško tankmėje, kur mobiliojo ryšio signalą papildomai blokuoja tankūs medžiai, žemėlapių programėlė ar socialiniai tinklai gali užsikrauti kiek lėčiau“, – sako Andrius Archangelskis, „Bitė Lietuva“ išmaniųjų įrenginių ekspertas.
Pataria naudoti skrydžio režimą
Nuklydus giliau į mišką, į silpnesnio mobiliojo ryšio zoną, telefonas pradeda aktyviai ieškoti stipresnio ryšio signalo savo tinkle – tai gali greičiau iškrauti telefono bateriją.
„Kai telefonas negali užmegzti stabilaus ryšio su mobiliojo ryšio bokštu, jis pradeda intensyviai ieškoti geresnio ryšio signalo savo tinkle. Telefonas stiprina siųstuvo galią, keičia dažnius ir jungiasi vis prie skirtingų ryšio bokštų. Nors šie procesai vyksta foniniu režimu, jie papildomai eikvoja bateriją“, – sako „Bitės Profas“.
Naujausi išmanieji telefonai geba optimizuoti baterijos naudojimą. Pavyzdžiui, jei atokioje vietovėje nėra stipraus 5G ryšio, telefonas gali automatiškai išjungti jo naudojimą ir prisijungti prie 4G. Pasak A. Archangelskio, mažai kas žino, kad 5G ryšio technologija siūlo itin didelį duomenų perdavimo greitį, todėl naudoja ir truputį daugiau baterijos resursų.
„Šiuo metu baigiame reikšmingą tinklo modernizavimo projektą – daugelyje šalies apskričių klientai jau naudojasi iki 25 proc. greitesniu mobiliuoju internetu. Iki metų pabaigos visiškai įdarbinsime ir neseniai įsigytą papildomą 700 MHz radijo dažnių juostos bloką. Jis leis gerą „Bitės“ internetą pasiūlyti daugiau mažesnių miestelių, kaimų, pasienio teritorijose ir kitose atokesnėse vietovėse“, – sako skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė Lietuva“ išmaniųjų įrenginių ekspertas.
Pasiklydus miške – taupykite bateriją
Pasiklydus miške, itin svarbu išsaugoti neišsikrovusią telefono bateriją – tam patariama imtis kelių veiksmų. Rekomenduojama telefone išjungti visas programėles, sumažinti ekrano ryškumą. Tikrinti mobiliojo interneto signalą geriausia periodiškai – įjungti tik trumpam patikrinti, ar jau atsirado stipresnis signalas, taip pat patariama eiti į atviresnę vietą, kur būtų mažiau medžių.
„Išsiruošus ilgesnei kelionei į mišką ar kitą atokesnę vietovę, rekomenduojama su savimi pasiimti išorinę bateriją, jei prireiktų įkrauti telefoną. Be to, atsitikus nelaimei nebūtina ieškoti stipraus signalo. Dauguma išmaniųjų telefonų turi SOS funkciją – galima išsikviesti skubią pagalbą, net ir esant silpnam ryšio signalui“, – sako A. Archangelskis.
Taip pat rekomenduojama iš anksto pasirūpinti kelionės maršrutu. Pavyzdžiui, „Google Maps“ galima iš anksto atsisiųsti norimos vietovės žemėlapį ir naudotis juo be interneto (angl. Offline maps).