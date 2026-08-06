Prieš „Rokiškio Grand Rally“ – intriga beveik visose Lietuvos ralio čempionato klasėse

Jau kitą savaitę Rokiškis taps Lietuvos automobilių ralio sostine – čia vyksiantis jubiliejinis dešimtasis „Rokiškio Grand Rally“ bus ketvirtasis Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas. Po jo sportininkų dar lauks du sezono finišą vainikuosiantys etapai – Elektrėnuose ir Mažeikiuose, tačiau būtent Rokiškyje kova dėl titulų gali pasisukti viena ar kita kryptimi. Nors kai kuriose klasėse lyderiai jau susikrovė apčiuopiamą persvarą, kitose intriga išlieka maksimali – čia čempionato lyderius skiria vos keli taškai.
LARČ1 klasėje kol kas dominuoja Justas Tamašauskas, laimėjęs abu etapus, kuriuose finišavo. Nors sezono pradžia jam buvo nesėkminga, po pergalių Žemaitijoje ir Ukmergėje jis surinko 70 taškų ir jau aštuoniais taškais lenkia Eugenijų Sladkevičių. Trečioje vietoje esantis Egidijus Valeiša turi 29 taškus, tad bent kol kas ryškiausia intriga čia verda kovoje dėl čempiono titulo.
LARČ2 užtikrintai pirmauja Vaidotas Žala su Ugniumi Vainevičiumi. Jie po trijų etapų yra surinkę 103 taškus ir 17 taškų lenkia Deividą Gezevičių su Evaldu Kvederiu, kurių sąskaitoje – 86 taškai. Trečioje vietoje žengia Rokas Steponavičius su Dovydu Ketvirčiu, turintys 68 taškus. Vos keturiais taškais nuo jų atsilieka vienintelis į pirmąjį penketuką prasibrovęs užsienio ekipažas – lenkai Aronas Domżała ir Michałas Kuśnierzas (64 taškai). Tai reiškia, kad Rokiškyje kova dėl vietos trejetuke gali dar labiau įkaisti.
LARČ3 klasėje užtikrinčiau jaučiasi lenkas Arturas Długoszas. Jis turi 87 taškus ir 17 taškų lenkia Petrą Šiaučiūną, kurio galimybes kovoti dėl titulo apsunkino nefinišuotas etapas Ukmergėje. Trečias žengia Karolis Kairys su 56 taškais.
LARČ4 įskaitoje kol kas nepralenkiamas Irmantas Buivydas. Tris pergales iš trijų iškovojęs sportininkas surinko 104 taškus ir turi solidžią 24 taškų persvarą prieš Bruno Urmo Grycą. Trečias žengia Erikas Valkeris su 69 taškais. Vis dėlto po Rokiškio dar lauks du čempionato etapai, todėl kova dėl titulų ir prizinių vietų dar tikrai nėra baigta.
Viena didžiausių sezono intrigų – LARČ5 klasėje. Čia Marių Vėgėlę ir Liną Vaškį po trijų etapų skiria vos keturi taškai – atitinkamai 94 ir 90. Abu sportininkai šį sezoną demonstravo puikų stabilumą, todėl Rokiškio etapas gali tapti lūžio tašku jų kovoje dėl čempiono titulo. Trečioje vietoje kol kas laikosi Paulius Beniušis, surinkęs 77 taškus.
LARČ6 klasėje ryškų pranašumą turi latvis Ralfs Sirmacis. Jis laimėjo visus tris pirmuosius sezono etapus ir turi maksimalų – 105 taškų – kraitį. Antroje vietoje esantis Mindaugas Grikienis nuo lyderio atsilieka 51 tašku, tačiau išlaiko keturių taškų persvarą prieš Guntį Lielkājį.
Galiniais ratais varomų automobilių klasėje (LARČ7) pirmauja Andrejus Apočkinas, turintis 96 taškus. Kova dėl likusių vietų čia itin atkakli – Giedrių Notkų ir Darių Sukacką skiria vos vienas taškas. Jie atitinkamai yra surinkę 54 ir 53 taškus. Rokiškyje abu sportininkai sieks ne tik priartėti prie lyderio, bet ir išsiaiškinti tarpusavio santykius kovoje dėl vicečempiono pozicijos.
LARČ8 klasėje kol kas startavo vos keli dalyviai. Tvirtai pirmauja Reinis Trūpsas, surinkęs 70 taškų po dviejų pergalių. Antras žengia Marius Dainys su 28 taškais.
BMW taurės įskaitoje (LARČ9) stabiliausiai važiuoja Ovidijus Vaštakas. Jis po trijų etapų turi 103 taškus ir 19 taškų lenkia Andrių Grigaitį. Trečioje vietoje įsitvirtinęs Mantas Garbuzas yra surinkęs 49 taškus, tačiau už jo išsirikiavę sportininkai dar neprarado galimybių pakovoti dėl vietos prizininkų trejete.
Istorinių automobilių klasėje kol kas dominuoja Dovilas Čiutelė, surinkęs 70 taškų. Saulius Zurlys turi 28 taškus, o Alfonsas Žiukas taškų dar nėra pelnęs.
Jaunių įskaitoje situacija praktiškai atkartoja LARČ4 klasę. Irmantas Buivydas su 105 taškais užtikrintai pirmauja prieš Bruno Urmo Grycą (84 taškai) ir Eriką Valkerį (72 taškai).
„Masters“ įskaitoje pirmauja Eugenijus Sladkevičius, turintis 68 taškus. Antroje vietoje žengia Guntis Lielkājis (60 taškų), trečias – Dovilas Čiutelė (46 taškai).
Nors kai kuriose klasėse lyderiai jau susikrovė solidžias persvaras, nemažoje dalyje įskaitų situacija išlieka atvira. Rokiškio etapas gali ne tik dar labiau priartinti vienus sportininkus prie čempionų titulų, bet ir visiškai pakeisti jėgų balansą klasėse, kur konkurentus skiria vos keli taškai. Po „Rokiškio Grand Rally“ čempionatas persikels į Elektrėnus, o sezoną vainikuos finalinis etapas Mažeikiuose, todėl po varžybų Rokiškyje kova dėl Lietuvos automobilių ralio čempionato titulų įžengs į lemiamą sezono faze.