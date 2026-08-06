Priminimas Panevėžio rajono gyventojams: baigėsi neįregistruotų gręžinių įteisinimo laikotarpis

Ketverius metus gyventojai galėjo įteisinti anksčiau įrengtus, tačiau Žemės gelmių registre neįregistruotus gėlo požeminio vandens gavybos gręžinius. Pasibaigus dokumentų teikimo laikotarpiui, nuo rugpjūčio 1 d. Panevėžio rajono savivaldybė naujų prašymų pagal šią tvarką nebepriima.
Artėjant galutiniam terminui, gyventojų aktyvumas ypač išaugo – vien per paskutines dvi savaites Panevėžio rajono savivaldybės Architektūros skyrius sulaukė beveik 90 prašymų dėl neįregistruotų gręžinių įteisinimo.
„Pastarosiomis savaitėmis sulaukėme gerokai didesnio gyventojų aktyvumo. Laikotarpio pabaigoje daug žmonių suskubo pateikti prašymus dėl neįregistruotų gręžinių įteisinimo tiek atvykę į savivaldybę, tiek elektroniniu paštu. Gyventojai taip pat rūpinosi reikalingais nuosavybės dokumentais, daugelis dėl jų išdavimo kreipėsi į Registrų centrą“, – sako Panevėžio rajono savivaldybės Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Renata Nakrošytė.
Specialistė primena, kad gautas raštiškas Savivaldybės pritarimas nėra gręžinio legalizavimas – tai tik pirmasis proceso žingsnis. Gavus pritarimą, reikia sumokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką. Jei per parą namų ūkio reikmėms ir nekomercinei ūkinei veiklai sunaudojama iki 10 kub. m, įmoka – 15 eurų.
Verta pabrėžti, kad duomenis, registruodami gręžinį, Lietuvos geologijos tarnybai galite pateikti patys arba kreiptis į leidimą tirti žemės gelmes turinčią įmonę. Gręžinio savininkas pats gali pateikti duomenis per LGT el. paslaugų sistemą. Daugiau informacijos galima rasti šioje nuorodoje: https://lgt.lrv.lt/lt/konsultacijos/konsultuojame/pozeminio-vandens-gavybos-greziniu-legalizavimo-informacija/neiteisintu-individualiu-greziniu-registravimas/
Gyventojų, kurie iki liepos 31 d. imtinai pateikė visus reikalingus dokumentus, prašymai bus išnagrinėti per 20 darbo dienų.
Šiuo metu gyventojai aktyviai kreipiasi ir dėl naujų gręžinių projektavimo. 2025 metais Savivaldybė gavo 71 prašymą, o šiemet iki liepos 31 d. jau išduotos 83 išvados. Daugiau informacijos apie požeminio vandens gavybos gręžinius: https://lgt.lrv.lt/lt/konsultacijos/konsultuojame/pozeminio-vandens-gavybos-greziniu-legalizavimo-informacija/
Panevėžio rajono savivaldybės informacija