Putos Nevėžio upėje

Panevėžio agentūra bendruoju pagalbos centro telefonu ir tarnybiniais telefonais antra savaitė nepertraukiamai gauna pranešimus apie bėgančius putotus teršalus Panevėžio miesto ir rajono paviršiniuose vandens telkiniuose.

Gyventojus ir svečius norime nuraminti ir informuoti, kad putos vandenyje tikrai nėra išskirtinis atvejis ir jos nėra toksiškos. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai paėmė mėginius Nevėžio vandens (su putomis) – pavojingų medžiagų nenustatyta.

Šis “putoto vandens” reiškinys dėsningai kartojasi pavasarį ir rudenį esant išskirtinai lietingiems orams ir pakilus vandens lygiui paviršiniuose vandens telkiniuose visoje Lietuvoje. Pakilus vandens lygiui smarkiai padidėja pratekamo vandens kiekis per užtvankas, o jų Panevėžio rajone yra 16. Per užtvankas tekėdamas minkštas lietaus vanduo su išplautomis biogeninėmis medžiagomis susiplaka ir to pasekoje smarkiai užputoja. Atlikus Nevėžio upės vandens tyrimus nustatyta, kad pagal biocheminį deguonies suvartojimą ir bendrąjį fosforą jis atitinka labai geros būklės rodiklius, pagal bendrąjį azotą – geros būklės rodiklius.

Džiugu dėl gyventojų neabejingumo aplinkai, todėl ir toliau prašome pastebėjus galimą teršimo atvejį nelikti abejingais ir informuoti telefonu: 112.

Panevėžio agentūros informacija