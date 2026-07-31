Registrų centras: beveik pusė įmonių pernai augino pajamas, dirbo pelningai

Daugeliui įmonių Registrų centrui pateikus savo praėjusių metų finansines ataskaitas išryškėjo tendencijos kaip pernai sekėsi šalies verslininkams. Registrų centro atlikta finansinių ataskaitų analizė parodė, kad 2025 metais beveik pusė įmonių augino savo pajamas ir dirbo pelningai.
„Praėję metai kai kuriems sektoriams nešykštėjo iššūkių – nuo geopolitinės situacijos ir pasaulinių žaliavų rinkų turbulencijų priklausomi sektoriai fiksavo tam tikrą nuosmukį, su sunkumais ir toliau susidūrė maitinimo ar drabužių siuvimo sektoriai, prastesnius rezultatus fiksavo pavienės transporto, statybos ar energetikos sektoriaus įmonės. Nepaisant to, bendras visų šalyje veikiančių įmonių rezultatas praėjusiais metais buvo neblogas“, – kalba Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Registrų centro atlikta analizė parodė, kad iš finansines ataskaitas už 2025 metus pateikusių įmonių savo pajamas augino beveik 50 proc. įmonių. Mažesnę apyvartą, palyginti su 2024 metais, fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių savo ataskaitose nurodė negavusios jokių pajamų arba jos buvo identiškos ankstesnių metų apyvartai.
Preliminariais duomenimis, bendra visų savo finansines ataskaitas iki šiol jau pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 mlrd. eurų ir buvo maždaug 7 proc. didesnė nei tų pačių įmonių apyvarta 2024 metais (142,7 mlrd. eurų).
„Didžiausią apyvartos šuolį per metus pademonstravo į pilną veiklos tempą pernai sugrįžusi Kėdainių trąšų gamintoja „Lifosa“, taip pat sparčiai besiplečiantis lietuviškasis „vienaragis“ „Vinted“, reikšmingą pajamų augimą fiksavo ir didieji prekybos tinklai. Didžiausias pajamų sumažėjimas šįkart fiksuotas nuo pasaulinių žaliavų rinkų smarkiai priklausančioje bendrovėje „Orlen Lietuva“, taip pat nuo pokyčių tarptautinėse rinkose priklausančioje įmonėje „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Pastebimai apyvartos per metus smuko ir kai kuriose statybų, kelių tiesimo ar transporto sektoriaus įmonėse“, – komentuoja P. Rudzkis.
Dalis įmonių dar nėra pateikusios savo finansinių ataskaitų už 2025 metus, tad pelningiausių ar didžiausią apyvartą fiksavusių įmonių sąrašai dar gali koreguotis.
Kas antra įmonė – pelninga
Praėję metai nemažai daliai įmonių buvo sėkmingi – daugiau beveik pusė (47 proc.) visų finansines ataskaitas pateikusių bendrovių fiksavo ikimokestinį pelną. Nuostolingai dirbo mažiau nei ketvirtadalis visų įmonių (24 proc.), o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Ankstesniais metais pelningai dirbusių įmonių dalis siekė 55 proc., nuostolį patyrė 23 proc. bendrovių.
Pelningai dirbusios įmonės praėjusiais metais bendrai uždirbo 15 mlrd. eurų ikimokestinio pelno. Palyginti ankstesniais metais bendras pelnas siekė 13,2 mlrd. eurų. Tuo tarpu bendri ataskaitas pateikusių įmonių ikimokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 mlrd. eurų, kai užpernai jie buvo 6,1 mlrd. eurų.
„Pelningiausių įmonių sąrašo viršuje galima matyti visiems gerai žinomus įmonių vardus – „Vilniaus prekyba“, „Tesonet Global“ ‚Thermo Fisher Scientific Baltics“ ir kitas. Tarp didžiausius nuostolius fiksavusių įmonių šįkart energetikos sektoriaus atstovus „Enefit“ bei „Ignitis renewables“, – komentuoja Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Vertinant finansines ataskaitas už 2025 metus pateikusias įmones matyti, kad didžiosios daugumos jų (69 proc.) darbuotojų skaičius per metus nepasikeitė. Darbuotojų skaičius pernai augo 17 proc. įmonių, mažėjo – 14 proc. įmonių.
Šiuo metu finansines ataskaitas už 2025 metus Registrų centrui jau yra pateikę per 136 tūkst. juridinių asmenų. Analizei buvo pasitelktos įmonės (uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės ir žemės ūkio bendrovės), kurios savo finansines ataskaitas pateikė iki šių metų liepos 7 dienos.
Susipažinti su visų juridinių asmenų pateiktų finansinių ataskaitų duomenimis galima apsilankius Registrų centro atvirų duomenų puslapyje adresu www.registrucentras.lt/atviri-duomenys-ir-statistika, kur taip pat skelbiami ir kitų registrų ir informacinių sistemų atvirų duomenų rinkiniai.