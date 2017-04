Renkatės šventinius saldumynus? Pravers keli patarimai

Bėgantis laikas netikėtai keičia tradicijas ir nors anksčiau per Velykas, priešingai nei per Kalėdas, dovanomis artimųjų nelepinome, šiandien saldėsiais nustebinti tikrai mėgstame, o ypač mažuosius. Šokoladiniai kiaušiniai, zuikučiai, vištytės – šiandien įprasti didžiosios pavasario šventės palydovai. Turbūt mažai kam žinoma, kad šie saldumynai Lietuvoje atsirado dar tarpukario laikais. Šokolado ekspertų klausiame, kokiais saldumynais lepinsimės per šias šventes?

„Dar nuo tarpukario laikų Lietuvoje įpratome per Velykas mėgautis velykiniais, įvairių formų ir pavidalų šokoladiniais gaminiais. Šiandien tokie saldumynai vis dar išlieka patys populiariausi – šokoladinių figūrėlių prieš Velykas vien pas mus parduodama daugiau nei 12 tūkst. Nors ištisus metus populiariausiais išlieka rankų darbo saldainių rinkiniai, šokolado plytelės ir šokoladai su riešutais ir vaisiais, per šventes žmonės ieško įdomesnių formų, skonių, todėl kiekvienais metais pasiūlome ką nors naujo – atsiranda neragauti, sveikesni gaminiai, o produktų sudėtyje daugiau natūralių ingredientų. Įdomu tai, kad per šventes pirkėjai negaili pinigų ir ypatingesniems gaminiams. Pavyzdžiui, vienas populiariausių gaminių – beveik pusantro kilogramo šokoladinis „Majų kiaušinis“, puoštas tradiciniais majų genties raštais. Už šį skanėstą negailima ir 30 eurų“, – tendencijomis dalijasi vieno seniausių Lietuvos šokolado gamintojų UAB „Rūta“ marketingo vadovė Vilma Gaubaitė.

V. Gaubaitė trumpai apžvelgia šių metų velykinių saldumynų tendencijas:

 Puoselėjantiems tradicijas. Tradicijos yra vienas dalykų, kuriančių šventinę dvasią, todėl nieko nuostabaus, kad ieškodami šventinių saldumynų – tiek dovanoms, tiek šventiniam stalui papuošti – renkamės populiariąsias šventines figūras: kiškius, zuikučius ar kiaušinius. Ir netiesa, kad šiais saldumynais galima nudžiuginti tik vaikus – nustebs ir suaugusieji, ypač, jeigu tai bus išskirtinis saldumynas, pavyzdžiui, rankų darbo šokoladinis kiaušinis, papuoštas įvairiais tautiniais raštais. Tokiu šokoladu nesunku nustebinti ir keliaujant į svečius, o jeigu šokoladinis kiaušinis dar ir 1,4 kg svorio, smaližiai greitai susiburs aplink stalą – juk vienas tokio dydžio šokolado neįveiksi.

 Vertinantiems natūralumą patariama ieškoti ne tik gryno šokolado gaminių, bet ir įvairiaspalvių šokoladinių figūrų, kurios praturtintos uogomis ir vaisias. Tokiuose skanėstuose spalvos ir aromatai sukurti naudojant tik natūralius dažiklius ir unikalias vertingas vitaminais ir mikroelementais praturtintas medžiagas, kurios išgautos iš džiovintų mėlynių, šaltalankių, žaliosios arbatos, pomidorų arba „žaliuoju ateities auksu“ vadinamos spirulinos.

 Ieškantiems naujovių. Šokolado skonis geriausiai atsiskleidžia kartu su saldžiarūgščiomis uogomis ir vaisiais, pavyzdžiui: braškėmis, avietėmis, apelsinais ar juodaisiais serbentais. Mažiau įprastas, tačiau smaližių vis labiau vertinamas skonis – baltojo šokolado su žaliąja arbata ir citrina. Ieškant dovanos vaikams, patariama rinktis tiek įprastas, gyvūnų, tiek mažiau įprastas formas, pavyzdžiui, skirtingų spalvų ir skonių pieštukus. Ne paslaptis, kad mažieji pirmiausią skonį įvertina akimis – kuo įdomesnė šokolado figūra, tuo didesnį džiaugsmą kelia saldumynas. Ieškant dovanos suaugusiems, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į gaminio formą, bet ir į jo įpakavimą: skoningas dizainas yra tai, ką labiausiai vertina išrankūs pirkėjai. Pasak UAB „Rūta“ marketingo vadovės, pavasarį populiariausios gėlių raštais ir pavasario motyvais puoštos pakuotės, o dar jeigu jos turės išliekamąją vertę, pavyzdžiui, taps atvirlaiškiu – gavėją nudžiugins dar labiau.

Išskirtinių skanumynų reikėtų ieškoti specializuotose parduotuvėse. Nuotraukų galerijoje kelios idėjos, kaip šie saldumynai galėtų papuošti vaišių stalą, o tuo pačiu, ir nudžiuginti saldumynų mylėtojus.