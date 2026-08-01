Rugpjūčio 2 d. horoskopas: bus svarbu atskirti nuojautą nuo nerimo

Pirmoje dienos pusėje gali būti daugiau skubotų minčių, netikėtų žinių ir prieštaringų nuomonių, todėl neverta kiekvienos išgirstos informacijos iš karto laikyti tiesa. Po pietų nuotaikos taps jautresnės, žmonėms labiau norėsis ramybės, artumo ir atsitraukimo nuo triukšmo, tačiau neaiškios situacijos gali būti vertinamos pernelyg asmeniškai. Iki 13 valandos lengviau gali būti Jaučiams, Dvyniams, Liūtams, Svarstyklėms ir Skorpionams, o vėliau daugiau sklandumo gali pajusti Žuvys, Dvyniai, Vėžiai, Mergelės, Skorpionai ir Šauliai. Daugiau kantrybės ryte gali prireikti Vėžiams, Mergelėms ir Ožiaragiams, o antroje dienos pusėje jautresni gali tapti Liūtai, Svarstyklės ir Vandeniai.
Jeigu naktį sapnavote ugnį, dvi kryptis, senas duris, gilią upę ar vienišą keliautoją, tai gali rodyti, kad prieš naują etapą tenka paleisti tai, kas jau nebeturi tvirto pagrindo.
Palanku iki pietų analizuoti informaciją, tvarkyti techninius klausimus, planuoti reklamos veiklą ir tartis dėl bendrų projektų, tačiau neskubėti galutinai įsipareigoti. Antroje dienos pusėje verta skirti laiko kūrybai, mokslams, ramiems santykių pokalbiams ir ilgalaikių sprendimų peržiūrai, ypač jei anksčiau trūko vidinio aiškumo.
Šiandien palanki spalva yra samanų žalia.
Palankus aksesuaras – nedidelis pakabukas su natūraliu akmeniu.
AVINAS. Viduje gali stiprėti noras atsiriboti nuo žmonių, kurie kelia sumaištį arba eikvoja jūsų laiką. Ryte mintys bus aktyvesnės, o po pietų labiau norėsis tylos ir galimybės ramiai įvertinti savo jausmus. Gali pasikeisti susitikimo planas, išaiškėti draugo ketinimai arba tekti atsisakyti vieno nebeaktualaus sumanymo. Veikloje verta ryte tartis su bendraminčiais, o vėliau užbaigti darbus, kuriems reikia susikaupimo ir privatumo. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti bendrų rizikingų pirkinių ir patikrinti, ar emocinis nuovargis neskatina išlaidauti. Santykiuose svarbu nepaversti laikino atsitraukimo bausme kitam žmogui ir aiškiai pasakyti, ko jums šiuo metu reikia. Daugiausia naudos suteiks gebėjimas laiku sustoti, atsirinkti prioritetus ir nešvaistyti jėgų ginčams.
JAUTIS. Viduje gali atsirasti daugiau ambicijos, tačiau kartu norėsis aiškiau matyti, su kuo verta sieti ateities planus. Ryte būsite labiau susitelkę į rezultatą, o antroje dienos pusėje daugiau dėmesio skirsite žmonėms ir bendram tikslui. Gali iškilti profesinis klausimas, po kurio teks aptarti tolesnį bendradarbiavimą arba atsakomybių pasidalijimą. Darbo srityje verta parodyti patikimumą, tačiau nepriimti visų užduočių vien dėl noro išlaikyti gerą įspūdį. Finansiniuose reikaluose naudinga planuoti būsimas pajamas ir atsargiai vertinti pasiūlymus, kuriuose žadama greita nauda. Santykiuose daugiau artumo suteiks bendras planas ir pagarba tam, kad kiekvienas žmogus turi savo tempą. Diena palanki stiprinti ryšius, kurie paremti ne vien pažadais, bet ir konkrečiais veiksmais.
DVYNIAI. Viduje gali stiprėti noras suprasti platesnę situaciją ir nuspręsti, kuriai krypčiai verta skirti daugiau dėmesio. Mintys bus greitos, tačiau po pietų atsiras daugiau atsakomybės ir poreikio ne tik kalbėti, bet ir parodyti rezultatą. Gali tekti spręsti kelionės, mokymosi ar dokumentų klausimą, kuris netikėtai susijungs su profesiniais planais. Darbo srityje naudinga pristatyti savo idėją, tartis su autoritetingu žmogumi ir aiškiai apibrėžti kitą žingsnį. Finansiniuose reikaluose verta rinktis tai, kas stiprina jūsų kvalifikaciją ar ilgalaikes galimybes, o ne suteikia tik trumpą pasitenkinimą. Santykiuose daugiau supratimo suteiks atviras pokalbis apie ateitį, tačiau nereikėtų žadėti to, kam dar nesate pasirengę. Diena palanki priimti brandesnį sprendimą, jei informaciją paversite konkrečiu ir įgyvendinamu planu.
VĖŽYS. Viduje ryte gali būti daugiau nerimo dėl pasitikėjimo, neaiškių įsipareigojimų ar kitų žmonių sprendimų. Po pietų emocijos taps ramesnės, jei leisite sau pažvelgti į situaciją plačiau ir atsisakysite blogiausių scenarijų. Gali tekti išsiaiškinti finansinį klausimą, o vėliau planuoti kelionę, mokslus arba svarbų pokalbį su patyrusiu žmogumi. Veikloje ryte verta saugoti informaciją ir tikrinti sąlygas, o antroje dienos pusėje ieškoti išmintingesnio bei ilgalaikio sprendimo. Finansiniuose reikaluose naudinga mažinti riziką ir nepasirašyti to, ko iki galo nesuprantate. Santykiuose daugiau ramybės suteiks nuoširdumas be emocinio spaudimo ir gebėjimas išklausyti kitokią nuomonę. Diena taps lengvesnė, jei neaiškumą pakeisite konkrečiais klausimais ir patikrintais faktais.
LIŪTAS. Viduje gali stiprėti noras aiškiai žinoti, kuo galite pasitikėti ir ko tikėtis iš artimiausių žmonių. Ryte būsite labiau nusiteikę tartis, tačiau po pietų gali išryškėti jautresnės bendrų pinigų ar įsipareigojimų temos. Gali prasidėti pokalbis apie partnerystę, kuris vėliau pereis prie praktinių sąlygų, skolų ar atsakomybės. Darbo srityje verta aiškiai apibrėžti bendradarbiavimo ribas ir nepalikti svarbių susitarimų vien žodiniame lygmenyje. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti rizikos, skolinti atsargiau ir nepriimti sprendimų dėl kito žmogaus spaudimo. Santykiuose daugiau saugumo suteiks atvirumas, tačiau noras viską kontroliuoti gali tik pagilinti įtampą. Diena palanki brandžiai peržiūrėti susitarimus ir atsisakyti to, kas nėra lygiavertiška.
MERGELĖ. Viduje ryte gali būti daugiau įtampos dėl darbų, sveikatos ar nebaigtų klausimų dėl pareigų. Po pietų dėmesys natūraliai persikels į santykius, bendradarbiavimą ir poreikį susitarti su kitu žmogumi. Gali tekti užbaigti praktinę užduotį, o vėliau aptarti klientų, partnerio ar šeimos planus. Darbo srityje verta pirmoje dienos pusėje susidėlioti tvarką, o vėliau skirti laiko deryboms ir bendriems sprendimams. Finansiniuose reikaluose naudinga patikrinti sąskaitas, kasdienes išlaidas ir aiškiai aptarti bendrų pirkinių ribas. Santykiuose daugiau artumo suteiks švelnesnis tonas ir gebėjimas nevertinti kiekvienos pastabos kaip kritikos. Diena taps produktyvesnė, jei sieksite ne tobulumo, o aiškaus ir abiem pusėms tinkamo susitarimo.
SVARSTYKLĖS. Viduje ryte gali būti daugiau kūrybinio polėkio, tačiau po pietų atsiras poreikis grįžti prie praktinių reikalų. Emocijos gali svyruoti tarp noro mėgautis diena ir nerimo dėl pareigų, kurių nebegalima atidėti. Gali atsirasti malonus kvietimas ar kūrybinė idėja, tačiau vėliau teks pasirūpinti buitiniu, darbo arba savijautos klausimu. Veikloje verta ryte skirti laiko reklamai ir kūrybai, o po pietų užbaigti konkrečias užduotis ir susitvarkyti dokumentus. Finansiniuose reikaluose naudinga nepasiduoti spontaniškiems pirkiniams ir peržiūrėti nedideles, bet besikaupiančias išlaidas. Santykiuose daugiau šilumos suteiks dėmesys, tačiau vakare svarbu neperkelti nuovargio į bendravimą. Diena bus sklandesnė, jei malonumus derinsite su saiku ir laiku grįšite prie svarbiausių pareigų.
SKORPIONAS. Viduje ryte gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir asmeninei erdvei. Po pietų atsiras daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro užsiimti tuo, kas teikia džiaugsmą. Gali tekti spręsti buitinį klausimą, o vėliau atsiras proga maloniam susitikimui, veiklai su vaikais ar kūrybiniam sumanymui. Darbo srityje verta pirmiausia susikurti tvarką, o tada daugiau dėmesio skirti pristatymams, turiniui ir originalioms idėjoms. Finansiniuose reikaluose naudinga praktiškai planuoti išlaidas namams ir neperlenkti lazdos pramogaujant. Santykiuose daugiau artumo suteiks gebėjimas paleisti seną nuoskaudą ir kartu nuveikti ką nors malonaus. Diena palanki atkurti emocinę pusiausvyrą per jaukią aplinką, kūrybą ir nuoširdų bendravimą.
ŠAULYS. Viduje ryte gali būti daugiau noro judėti, kalbėtis ir greitai išspręsti susikaupusius klausimus. Po pietų tempas sulėtės, o mintys labiau suksis apie namus, šeimą ir vidinį saugumą. Gali tekti tikslinti kelionės ar susitikimo planą, o vėliau spręsti artimo žmogaus arba būsto klausimą. Darbo srityje verta ryte aktyviai bendrauti, tačiau antroje dienos pusėje neplanuoti per daug viešų ar triukšmingų veiklų. Finansiniuose reikaluose naudinga kontroliuoti transporto, technikos ir namų išlaidas, nes smulkūs pirkiniai gali greitai susidėti. Santykiuose daugiau supratimo suteiks ramesnis tonas ir gebėjimas išgirsti tai, ko artimas žmogus nepasako tiesiai. Diena palanki sutvarkyti informaciją ir vakare susikurti daugiau jaukumo bei ramybės.
OŽIARAGIS. Viduje ryte gali būti daugiau minčių apie finansinį saugumą ir tai, ar jūsų pastangos tinkamai įvertinamos. Po pietų protas taps aktyvesnis, atsiras daugiau pokalbių, žinučių ir praktinių reikalų. Gali tekti priimti sprendimą dėl pirkinio, o vėliau tikslinti dokumentą, sutartį ar susitikimo laiką. Darbo srityje verta aiškiai įvardyti savo sąlygas ir atidžiai tikrinti informaciją, kurią perduodate kitiems. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis biudžeto, vengti emocinių pirkinių ir nepasiduoti abejotinam pasiūlymui. Santykiuose daugiau artumo suteiks tiesus pokalbis, tačiau per griežtas tonas gali užgožti jūsų tikrąjį ketinimą. Diena taps sėkmingesnė, jei kalbėsite konkrečiai, bet išlaikysite pagarbą ir lankstumą.
VANDENIS. Viduje ryte gali būti daug neramių minčių, noro keisti planus ir išsilaisvinti iš varžančių aplinkybių. Po pietų dėmesys persikels į finansinį saugumą, savivertę ir praktinius sprendimus. Gali kilti noras staiga pradėti naują veiklą, tačiau vėliau teks įvertinti, kiek ji kainuos ir kokios naudos iš tiesų suteiks. Darbo srityje verta ryte rinkti idėjas, bet galutinį sprendimą priimti tik apskaičiavus laiką, jėgas ir išteklius. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti spontaniškų pirkinių, neaiškių investicijų ir pažadų apie lengvą uždarbį. Santykiuose daugiau ramybės suteiks nuoširdumas, tačiau nereikėtų kiekvieno nesutarimo vertinti kaip grėsmės jūsų laisvei. Diena palanki atsisakyti vieno chaotiško sumanymo ir pasirinkti tai, kas turi tikrą vertę.
ŽUVYS. Viduje ryte gali būti daugiau poreikio atsitraukti, pailsėti ir neįsitraukti į svetimą sumaištį. Po pietų atsiras daugiau aiškumo, jautrumo ir noro pačiam spręsti, kuria kryptimi judėti. Gali sugrįžti senas prisiminimas ar nebaigtas reikalas, o vėliau atsiras proga priimti asmeninį sprendimą. Darbo srityje verta ryte užbaigti tai, kas liko nepastebima, o antroje dienos pusėje parodyti iniciatyvą ir aiškiau pristatyti savo sumanymą. Finansiniuose reikaluose naudinga saugotis paslėptų išlaidų ir rinktis sprendimus, kurie suteikia daugiau savarankiškumo. Santykiuose daugiau artumo suteiks nuoširdus pasidalijimas savo jausmais, tačiau svarbu neprisiimti atsakomybės dėl visų aplinkinių nuotaikų. Diena palanki ramiam atsinaujinimui, jei klausysitės savęs ir neskubėsite įrodinėti savo pasirinkimo kitiems.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.
ELTA (ELTA)