Rugpjūčio 6 d. horoskopas: svarbu neperžengti savo galimybių ribos

Diena gali paskatinti veikti ryžtingai, tačiau kartu išryškinti nekantrumą, vidinę įtampą ir norą kuo greičiau užbaigti tai, kas jau seniai vargina.
Bendravime gali padaugėti griežtesnių žodžių, spaudimo ir emocingų vertinimų, todėl asmeniniuose pokalbiuose ir informacinėje erdvėje verta išlaikyti saiką ir neskubėti skelbti galutinių išvadų. Lengviau šiandien gali būti Avinams, Vėžiams, Liūtams, Svarstyklėms, Šauliams ir Ožiaragiams, nes jiems paprasčiau nukreipti stipresnes emocijas į konkretų veiksmą ir aiškiau apsibrėžti savo tikslus. Daugiau kantrybės gali prireikti Mergelėms, Skorpionams ir Žuvims, nes diena gali turėti daugiau įtakos nuovargiui, atsakomybės naštai, nepasitikėjimui arba neišspręstiems vidiniams klausimams.
Jeigu naktį sapnavote užrakintas duris, vaisius, kraują, tamsų kambarį ar nešamą sunkią naštą, tai gali rodyti poreikį paleisti tai, kas per ilgai slėgė.
Palanku užbaigti užsitęsusius darbus, atsisakyti neefektyvių planų, tvarkyti dokumentus, peržiūrėti finansinius įsipareigojimus ir aiškiai paskirstyti atsakomybes. Reklamoje, moksluose, susitikimuose ir santykiuose verta rinktis tikslumą, saiką ir sprendimus, kuriuos pajėgsite nuosekliai tęsti ilgesnį laiką.
Šiandien palanki spalva yra bordo.
Palankus aksesuaras – tamsaus metalo žiedas.
AVINAS. Viduje gali sustiprėti ryžtas, tačiau kartu atsirasti ir daugiau nekantrumo aplinkiniams. Emocijos bus intensyvios, todėl net nedidelis prieštaravimas gali pasirodyti svarbesnis nei yra iš tiesų. Gali tekti priimti asmeninį sprendimą, nutraukti vilkinimą arba aiškiai pasakyti, su kuo daugiau nebenorite taikstytis. Veikloje verta imtis svarbiausio darbo, bet nebandyti vienu metu įrodyti savo teisumo visiems aplinkiniams. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti pirkinių, kuriuos skatina pyktis, ambicija ar noras greitai pasijusti stipresniems. Santykiuose daugiau artumo suteiks tiesumas, jei jis nevirs spaudimu ar kito žmogaus kaltinimu. Diena palanki ryžtingam žingsniui, kai aiškiai žinote ne tik, ko norite, bet ir kokią atsakomybę prisiimate.
JAUTIS. Viduje gali būti daugiau nuovargio ir noro pasitraukti nuo triukšmingų žmonių ar įtemptų situacijų. Mintys gali grįžti prie senų rūpesčių, neišsakytų nuoskaudų arba dalykų, kuriuos ilgai bandėte ignoruoti. Gali iškilti slaptas reikalas, nebaigtas įsipareigojimas ar būtinybė padėti žmogui, kuris pats nesugeba susitvarkyti. Darbo srityje verta užbaigti užkulisiuose likusias užduotis ir nesidalinti planais, kurie dar nėra pakankamai paruošti. Finansiniuose reikaluose naudinga atidžiau tikrinti sąskaitas, prenumeratas, baudas ir kitas nepastebimas išlaidas. Santykiuose svarbu neužsidaryti tyloje ir bent trumpai paaiškinti, kodėl jums reikia daugiau erdvės. Diena taps lengvesnė, jei atsisakysite nebūtinų pareigų ir saugosite savo jėgas.
DVYNIAI. Viduje gali stiprėti noras matyti aiškesnį rezultatą ir suprasti, kurie planai iš tiesų turi ateitį. Mąstymas bus aktyvus, tačiau aplinkinių nuomonės gali blaškyti ir skatinti keisti kryptį per dažnai. Gali atsirasti kvietimas prisidėti prie bendro projekto, grupės, renginio ar ilgiau planuotos veiklos. Darbo srityje verta tartis dėl bendrų tikslų, tačiau kiekvieno atsakomybę apibrėžti kuo konkrečiau. Finansiniuose reikaluose naudinga vertinti ne tik galimą pelną, bet ir laiką bei jėgas, kurių pareikalaus pasiūlymas. Santykiuose daugiau artumo suteiks bendras planas, nors vien pažadų šiandien gali nepakakti. Diena palanki atsirinkti žmones ir veiklas, kurios duoda realią, o ne vien emocinę naudą.
VĖŽYS. Viduje gali atsirasti daugiau ambicijos, ryžto ir noro būti įvertintiems už savo pastangas. Emocijos taps stipresnės, kai susidursite su kritika, autoritetu ar būtinybe viešai apginti savo poziciją. Gali tekti kalbėtis su vadovu, klientu arba žmogumi, nuo kurio sprendimo priklauso jūsų tolesni planai. Veikloje verta parodyti iniciatyvą, tačiau neperimti atsakomybės už kolegų aplaidumą ar delsimą. Finansiniuose reikaluose naudinga rinktis tai, kas stiprina profesinį stabilumą, o ne vien išorinį įvaizdį. Santykiuose svarbu nepaversti darbo įtampos šaltumu ir nesitikėti, kad artimas žmogus pats supras jūsų nuotaiką. Diena palanki sustiprinti savo autoritetą per brandų elgesį, aiškų rezultatą ir gebėjimą išlikti ramiems.
LIŪTAS. Viduje gali sustiprėti noras ištrūkti iš kasdienybės ir pamatyti platesnes galimybes. Mintys kryps į keliones, mokslus, teisinius reikalus, gyvenimo kryptį arba seniai atidėliotą sprendimą. Gali tekti tvarkyti dokumentus, konsultuotis su patyrusiu žmogumi ar peržiūrėti tolimesnius planus. Darbo srityje naudinga gilinti žinias, pristatyti savo patirtį ir ieškoti sprendimo, kuris tinka ne vien šiai dienai. Finansiniuose reikaluose verta investuoti į mokslus, kokybišką informaciją ar ilgalaikę naudą suteikiančią priemonę. Santykiuose daugiau artumo suteiks bendri tikslai, nors skirtingos nuomonės šiandien gali būti išsakomos gana tiesiai. Diena palanki žengti nauja kryptimi, jei prieš veikdami patikrinsite visas svarbias aplinkybes.
MERGELĖ. Viduje gali būti daugiau nerimo dėl kontrolės, pasitikėjimo ir neaiškių įsipareigojimų. Mintys gali suktis apie tai, kas slepiama, nutylima arba pernelyg priklauso nuo kito žmogaus pasirinkimo. Gali tekti aptarti skolą, mokesčius, paveldėjimą, draudimą, bendrus pinigus ar seną susitarimą. Darbo srityje verta saugoti konfidencialią informaciją ir nepasirašyti nieko, ko iki galo nesuprantate. Finansiniuose reikaluose naudinga mažinti riziką, atsisakyti abejotinų pasiūlymų ir tiksliai suskaičiuoti savo įsipareigojimus. Santykiuose daugiau ramybės suteiks atvirumas, tačiau spaudimas išgauti atsakymą gali tik dar labiau užverti kitą žmogų. Diena taps saugesnė, jei neskubėsite ir sprendimus grįsite faktais, o ne baime.
SVARSTYKLĖS. Viduje gali sustiprėti noras aiškiai suprasti, ko tikitės iš partnerystės ir svarbių susitarimų. Emocijos bus tiesesnės, todėl ilgiau nutylėti dalykai gali būti išsakyti gana atvirai. Gali iškilti pokalbis su partneriu, klientu ar kolega dėl pareigų, ribų ir bendro sprendimo. Darbo srityje verta siekti konkretaus susitarimo ir nepalikti svarbių sąlygų vien žodiniam pažadui. Finansiniuose reikaluose naudinga tiksliai aptarti atsiskaitymus, bendras išlaidas ir kiekvienos pusės atsakomybę. Santykiuose daugiau artumo suteiks sąžiningumas, jei pokalbio tikslas bus suprasti, o ne nugalėti. Diena palanki brandžiam susitarimui, kuriame abi pusės aiškiai žino savo teises ir pareigas.
SKORPIONAS. Viduje gali atsirasti daugiau įtampos dėl darbo, savijautos ir nuolat augančių pareigų. Mąstymas bus kritiškas, todėl lengvai pastebėsite klaidas, bet sunkiau toleruosite kitų lėtumą. Gali tekti taisyti netikslumą, keisti dienotvarkę arba skubiai pasirūpinti sveikatos ar buities klausimu. Veikloje verta susidėlioti prioritetus ir nebandyti vienu metu atlikti to, kam paprastai reikėtų kelių dienų. Finansiniuose reikaluose naudinga riboti kasdienes išlaidas ir nepirkti brangių priemonių vien todėl, kad jos žada greitą rezultatą. Santykiuose svarbu nekritikuoti artimo žmogaus dėl smulkmenų, kai tikroji nepasitenkinimo priežastis yra nuovargis. Diena taps sklandesnė, jei dalį atsakomybių perduosite kitiems ir daugiau dėmesio skirsite savo savijautai.
ŠAULYS. Viduje gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, pasitikėjimo ir noro gyventi laisviau. Emocijos bus stiprios, todėl lengviau parodysite simpatiją, susižavėjimą ar savo tikrąją nuomonę. Gali atsirasti malonus susitikimas, kūrybinis pasiūlymas, vaikų klausimas ar proga pristatyti savo talentą. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti reklamai, mokymams, turiniui, scenai ar asmeniniam projektui. Finansiniuose reikaluose naudinga investuoti į gebėjimus, tačiau vengti azarto ir noro greitai pasipelnyti. Santykiuose daugiau artumo suteiks spontaniškumas, nors savininkiškumas ar pavydas gali sugadinti gerą nuotaiką. Diena palanki drąsiai parodyti savo kūrybinę pusę, jei nepamiršite saiko ir atsakomybės.
OŽIARAGIS. Viduje gali sustiprėti poreikis pasirūpinti namais, šeima ir savo emociniu saugumu. Jautriau reaguosite į artimųjų reikalavimus, triukšmą ar netvarką, kurią ilgiau toleravote. Gali iškilti būsto, remonto, šeimos susitikimo arba vyresnio žmogaus klausimas. Darbo srityje verta susikurti aiškesnę tvarką ir nebandyti dirbti aplinkoje, kurioje nuolat esate blaškomi. Finansiniuose reikaluose naudinga praktiškai planuoti išlaidas namams ir nepirkti daiktų vien iš susierzinimo. Santykiuose daugiau šilumos suteiks rūpestis, tačiau artimieji gali priešintis griežtam tonui ar bandymui viską kontroliuoti. Diena palanki išspręsti vieną konkretų šeimos ar buities klausimą ir nebesinešti jo į ateitį.
VANDENIS. Viduje gali būti daugiau noro judėti, kalbėtis ir greitai išspręsti susikaupusius klausimus. Mintys bus aktyvios, tačiau nekantrumas gali paskatinti ne iki galo išklausyti kitą žmogų. Gali tekti tikslinti žinutę, dokumentą, kelionės planą ar susitikimo laiką. Darbo srityje verta aiškiai formuluoti informaciją ir dar kartą patikrinti tai, ką siunčiate ar viešinate. Finansiniuose reikaluose naudinga atsargiau vertinti išlaidas transportui, ryšio priemonėms ir technikai. Santykiuose daugiau artumo suteiks tiesus pokalbis, jei atsisakysite ironijos ir senų priekaištų. Diena palanki mokytis, tartis ir greitai atlikti užduotis, kurioms reikia tikslumo bei ryžto.
ŽUVYS. Viduje gali būti daugiau nerimo dėl finansinio saugumo, savivertės ir jūsų pastangų įvertinimo. Emociškai jautriau reaguosite į atlygio, nuosavybės ar šeimos biudžeto klausimus. Gali iškilti pirkinys, sąskaita, atlyginimo tema arba būtinybė atsisakyti nebūtinos išlaidos. Darbo srityje verta aiškiai įvardyti savo indėlį ir nesutikti dirbti sąlygomis, kurios jums nėra suprantamos. Finansiniuose reikaluose naudinga rinktis taupumą, atsisakyti rizikos ir neatidėlioti privalomų mokėjimų. Santykiuose daugiau saugumo suteiks konkretūs susitarimai, tačiau pinigai neturėtų tapti būdu matuoti kito žmogaus meilę. Diena taps ramesnė, jei pasitikėsite savo verte ir pasirinksite paprastą, praktišką sprendimą.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.
ELTA (ELTA)