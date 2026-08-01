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Savaitgalį su Prunskiene atsisveikinama privačiai, visuomenė tą padaryti galės kitą savaitę

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
ELTA
Kazimira Prunskiene 1991 metais. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Artimųjų prašymu šį savaitgalį vyks privatus atsisveikinimas su ketvirtadienį mirusia pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimira Prunskiene. Visuomenės atsisveikinimas ir valstybinės laidotuvės planuojamos kitą savaitę.

Apie tai, kad šeštadienį Vilniuje artimiausi šeimos nariai atsisveikina su K. Prunskiene, pranešė naujienų portalas „Lrytas“.

Eltai perduotame komentare Vyriausybės atstovai patvirtino, kad artimųjų prašymu vyksta privati atsisveikinimo ceremonija. Visuomenė su K. Prunskiene atsisveikinti galės trečiadienį ir ketvirtadienį.

Bus organizuojamos valstybinės laidotuvės, o amžinojo poilsio velionė atguls sostinės Antakalnio kapinėse, Signatarų kalnelyje. Tikslų laidotuvių laiką žadama paskelbti vėliau.

Kaip skelbė ELTA, Nepriklausomybės Akto signatarė, pirmoji atkurtos Lietuvos premjerė K. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Aktyvią politinę veiklą ji pradėjo 1988 m. 2012 m. vasarį K. Prunskienę ištiko insultas, nuo tada ji nebedalyvavo visuomeniniame šalies gyvenime.

ELTA (ELTA)

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