Savarankiškumo pamoka: įtraukite vaiką į pavasarinį tvarkymąsi

Pataria edukacinės platformos mazujuekspertumokykla.lt ambasadorė psichologė J. Bortkevičienė

Įsibėgėjant pavasariui auga noras apsitvarkyti ir apsišvarinti savo erdvę. Didžiojo tvarkymosi diena – puiki galimybė sutelkti visą šeimą: mamą, tėtį, vaikus, galbūt net ir senelius. Edukacinės platformos mazujuekspertumokykla.lt ambasadorės psichologės Jūratės Bortkevičienės tvirtinimu, patiems mažiausiems tokie pavasariniai darbai gali tapti gera savarankiškumo mokykla.

„Bendras darbas padeda suartinti šeimos narius, tačiau tai priklauso ir nuo tėvų požiūrio bei sprendimo: ar bus dirbama lengvai, su džiaugsmu, ar per prievartą, sunkiai, – kviečia susimąstyti J. Bortkevičienė. – Vaikai labai lengvai suvokia paprastas užduotis, pavyzdžiui, „sudėk kubelius į dėžę“, „surink šakeles į ryšulėlį“, „nuvalyk stalą“, o tokios užduotys kaip „išvalyk kiemą“, „sutvarkyk sodą“ jiems gali būti per sunkios. Reikėtų apgalvoti taktiką, kaip geriau įtraukti į šiuos darbus savo artimuosius. Kokie darbai labiau tiks jūsų gyvenimo partneriui, o kokie – vaikui?“

Pavasarinis tvarkymasis arba švarinimasis – įvykiai, kuriuos galima paversti nedidelėmis šventėmis. Jei neturite sodo ar kiemo – tenebūna tai pasiteisinimas: darbų atsiras ir bute, be to, juk visada galima prisijungti prie darželio, greta esančio parko tvarkymosi akcijos. J. Bortkevičienė siūlo septynis būdus, padedančius įtraukti į didįjį pavasarinį tvarkymąsi kuo daugiau šeimos narių, neužmirštant ir vaikų.

1. Sudarykite darbų sąrašą. Išklausykite kiekvieno šeimos nario, taip pat ir pačių mažiausiųjų, nuomonės, sužinokite, ką kiekvienas jų padarytų su malonumu. Dalyvavimas bendrame darbe padės ugdyti vaiko savarankiškumą ir iniciatyvumą. Be to, visi šeimos nariai gerai jausis įtraukti į procesą ir dirbs su dar didesniu noru. Tai, kas surašyta popieriuje, turės didesnį psichologinį poveikį ir svorį nei kad būtų pasakyta žodžiu.

2. Spręskite užduotis komandoje. Tai, kas nuveikiama bendromis jėgomis, teikia džiaugsmą, be to, su komanda dirbami pavasariniai darbai, skirtingai nei dirbant individualiai, atrodo lengvesni. Leiskite pasireikšti vaikui – tai suteiks didelį pasitenkinimo jausmą ir jam, ir jums. Labai svarbu parinkti kiekvieno amžiui tinkamus darbus: patys mažiausieji per nedidelį laiko tarpsnį galėtų atlikti pačias paprasčiausias užduotis (nuvalyti dulkes, rūšiuoti daiktus, sugrėbti lapus), tuo tarpu mokyklinio amžiaus vaikai šiems darbams galėtų skirti daugiau laiko.

3. Tvarkykitės stilingai. Kad vaikui (o taip pat ir suaugusiajam) tvarkytis būtų malonu ir įdomu, kiekvienas galėtų dėvėti įdomią prijuostę, ryškias pirštines ir naudoti įvairiaspalves šluostes, šepečius ar grėblius. Kuo nutrūktgalviškiau, tuo linksmiau! Leiskite vaikui sugalvoti apdarus tėvams ir išsirinkti, kuo jis vilkės pats.

4. Venkite chemijos! Kad valymasis taptų malonia patirtimi, parinkite vaikui (ir sau) nekenksmingas, natūralias valymo priemones.

5. Veiksmo vietą užliekite mėgstamos muzikos garsais! Pasiūlykite vaikui pačiam nutarti, kokios dainos ar atlikėjai padės jums dirbti, o tada kartu atrinkite linksmas, nuotaikingas dainas. Bet kuriuo atveju palaikykite ir pagirkite vaiko pasirinkimą – ar tai būtų jums jau įkyrėjęs POP hitas, ar vaikų grupės dainelė, ar melodija iš animacinio filmo.

6. Atsikratykite šlamšto! Senos technikos ardymas ar taisymas gali būti patrauklus ir tėčiui, ir vaikui. Vyrui tai taps proga perduoti savo technikos ir fizikos žinias, o taip pat patikėti vaikui aistringą ir sykiu atsakingą reikalą, pavyzdžiui, išardyti į detales lempą arba išrūšiuoti pagal dydį varžtelius. Sutaisytą prietaisą tėtis gali atiduoti kaimynui arba parduoti kam nors, kam jis iš tiesų reikalingas.

7. Apdovanokite save ir pagalbininkus! Didiesiems ir mažiesiems talkininkams paruoškite malonią pabaigtuvių staigmeną – žygį, kelionę, išvyką į kiną ar skanų patiekalą.

Kaip pavasarį tvarkosi žinomos mamos?

Edukacinės platformos mazujuekspertumokykla.lt ambasadorė Eva Saikovska-Rumšas, auginanti penkerių metų dukrą Adelę pasakoja, kad didžiųjų švaros dienų tradiciją atsinešė iš savo tėvų namų. Tos dienos būna prieš didžiausias metų šventes: Kalėdas, Velykas. „Man svarbi ne tik išorinė švara, bet ir daiktų peržiūra – atrenkame nebereikalingus, išaugtus, dovanojamus. Ir Adelę skatinu atrinkti savo žaislus ir dalintis nebenaudojamais arba tais, kurių turi jau ne vieną. Dukra dabar tokio amžiaus, kai ne tik noriai prisideda, ji kokią nors užduotį nori daryti pati ir būtinai savarankiškai, be pagalbos. Yra darbų, kuriuos kviečiu atlikti kartu. Pavyzdžiui, vakar kartu valėme langus“, – pasakoja E. Saikovska-Rumšas.

Kita „Mažųjų ekspertų mokyklos“ ambasadorė, kūrybiškumo studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja Kristina-Savickytė-Damanskienė sako, jog tvarkos nesureikšmina ir specialių švaros dienų neskelbia. Tačiau kiekvienas šeimos narys turi savo pareigas. Motiejus, kuriam penkeri, pats tvarko savo kambarį, prižiūri du savo augintinius – žuvytę ir paukščiuką. „Taip pat dalyvaujame ir miesto švaros akcijose, šį savaitgalį buvo talka Motiejaus darželyje, kur taip pat dirbome visa šeima“, – pasakoja trijų vaikų mama.