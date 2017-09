Savitarnos terminaluose siuntos ilgai neužsibūna

Augant elektroninei prekybai skaičiuojama, kad šiemet per LP EXPRES savitarnos terminalus buvo siųsta 61 proc. daugiau siuntų nei pernai tuo pačiu metu. O siuntų atsiėmimo laikas trumpėja iki rekordinių sekundžių.

„Naudojimasis siuntų savitarnos terminalais nuolat auga. Tam įtakos turi ir šalyje sparčiai didėjanti elektroninės prekybos apimtis. Gyventojai, skaičiuojantys savo laiką, vertina terminalų privalumus ir vis dažniau juos renkasi kaip alternatyvą tiek siuntoms siųsti, tiek atsiimti. Trečius metus iš eilės nuosekliai vykdydami siuntų savitarnos terminalų plėtrą neabejojame, kad visas potencialas dar tikrai neišnaudotas ir naudojimasis siuntų terminalais ateityje tik dar labiau augs“, – teigia Lietuvos pašto patronuojamosios įmonės „Baltic Post“, valdančios siuntų savitarnos terminalus LP EXPRESS, vadovas Juozas Buitkus.

Per pirmą šių metų pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, verslo klientų per terminalus siunčiamų siuntų skaičius augo 64 proc., privačių klientų – 52 proc. Didžioji dalis terminalais siunčiamų siuntų – elektroninėse parduotuvėse užsisakyti pirkiniai.

Pasak J. Buitkaus, pagrindiniai siuntų savitarnos terminalų privalumai – tai sutaupytas laikas, patogumas ir lengvas naudojimasis. Savitarnos terminalai įrengti patogiausiose klientams vietose, veikia 24 val. per parą ištisą savaitę, todėl gavėjai siuntas gali atsiimti sau patogiausiu metu. Vidutiniškai siuntos iš terminalų atsiimamos per kiek daugiau nei 13 valandų, tačiau 2016 metais Naujojoje Akmenėje ir Kaune fiksuotas 1 min. 51 sekundės rekordas šį pusmetį sutriuškintas, gavėjui Mažeikių mieste atsiėmus siuntą greičiau nei per minutę.

Daugiausia siuntų išsiunčiama iš LP EXPRESS terminalų, esančių Vilniuje prie prekybos centrų „BIG“ ir „Banginis“, Kaune – prie PC „Akropolis“ bei „Maxima XXX“ (Savanorių pr.). Šį pusmetį fiksuotas išaugęs siuntų terminalų poreikis Šiauliuose, iš populiariausių siuntų savitarnos terminalų penketuko išstūmęs Klaipėdą. Atsižvelgus į augančius klientų poreikius šiuo metu terminalų tinklas yra plečiamas. Judriose, patogiose privažiuoti ir gyventojų dažnai lankomose vietose nauji terminalai bus įrengti ne tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, bet ir mažesniuose šalies miestuose.