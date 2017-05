Sėjame veją. Kaip teisingai išsirinkti vejų žolių mišinį?

Ką daryti, kad mūsų kiemo veja būtų tokia pat graži, kaip ir už tvoros įsikūrusio kaimyno? Ko imtis, kad gražios svajonės apie nuostabią veją virstų realybe? Atsakymus į daugelį mums rūpimų klausimų žinotume, įvertinę, kuo skiriasi žolių sėklų mišiniai ir kuris iš jų tinkamiausias mūsų vejai.

Jau ir Lietuvoje galime pamatyti , akį džiuginančių įvairios paskirties vejų. Vejų sėklomis prekiaujančios bendrovės „Dotnuva Baltic“ produktų vadybininkas Vilmantas Petrauskas atkreipia dėmesį, kad graži ir funkcionali veja – daugelio veiksnių rezultatas. Be tinkamo dirvos paruošimo, vejos priežiūros, dar labai svarbu yra pasirinkti tinkamą vejų žolių mišinį.

„Šiuo metu Lietuvoje tikrai galima rasti labai įvairių vejų sėklų mišinių. Jie pritaikyti įvairiems poreikiams bei sąlygoms. Tereikia nutarti, kokia veja mums reikalinga, kokia bus jos paskirtis. Vienos šių vejų labai dekoratyvios, atsparios mindymui, tačiau ilgai auga, reikalauja daug priežiūros. Kitas lengviau prižiūrėti, tačiau jomis nebus labai malonu vaikščioti basomis arba ant jų matysis visi mūsų kelionių maršrutai, poilsio ar pramogų pėdsakai. Todėl derėtų gerai įvertinti visus būsimos vejos privalumus ir trūkumus“, – sako V. Petrauskas.

„Dotnuva Baltic“ specialistas siūlo atsižvelgti į penkis vejų sėklų pasirinkimo kriterijus.

Vejos paskirtis. Iš tiesų tai pats svarbiausias ir plačiausias klausimas, renkantis vejų žolių mišinį. Įprastai vejų žolių sėklų mišiniai yra sudaromi iš kelių rūšių žolių sėklų. Žolės bei jų sėklų proporcijos parenkamos pagal įvairias jų savybes. Pavyzdžiui, iš dekoratyviai vejai skirtų sėklų užaugs tankios, vienodo aukščio, estetinį įspūdį keliančios žolės. Dekoratyvios vejos gali turėti specifinių savybių, todėl skiriami keli vejų sėklų mišinių porūšiai. Aukščiausia kokybė priskiriama parterių vejoms. Kaimo sodybų kiemams, šalia vaikų žaidimų aikštelių ar sode tarp medžių ir krūmų labiausiai tiks paprastos arba universalios vejos. Jų mišiniuose vyrauja mindymui atsparios žolės. Sporto ar golfo aikštelėse, aktyvaus poilsio ar automobilių stovėjimo vietose labiausiai tinka sportinio tipo vejos, kurios itin atsparios mindymui. Pakelėms, apsauginėms zonoms, šlaitams siūlomi specialios paskirties vejų sėklų mišiniai. Jie atsparūs druskų poveikiui, jų sėklos greitai sudygsta, šiai vejai būdinga tanki velėna. Vejai tenkantis šviesos kiekis. Kasmet selekcininkai išveda vis naujų veislių, kurios pasižymi specifinėmis savybėmis. Sudarant mišinius žolių savybės derinamos tarpusavyje. Viena tokių specifinių ypatybių yra atitinkamas saulės šviesos poreikis. Vieni augalai labiau mėgsta saulėtas vietas, kitiems labiau patinka pavėsingi plotai. Štai dėl ko mišinių aprašymuose pažymima, kam jie geriau tinkami – įrengti vejai pavėsyje, gerai saulės apšviestoje vietoje, o gal tinka visur. Jei pasirinksime pavėsiui netinkamą sėklų mišinį, sėjos rezultatais nesidžiaugsime: pavėsyje augančios žolės stiebsis į viršų, jų šaknys bus silpnos, kai kurie ploteliai gali apskritai nunykti. Išdžiūvę vejos plotai taip pat gali būti ne vien menko laistymo, bet ir netinkamai parinkto sėklų mišinio ženklas. Vejos užimamas plotas. Pasižvalgę po idealias „angliškas“ pieveles, kai kurie sodybų naujakuriai ima svajoti apie tai, kad taip pat gražiai galėtų atrodyti jų namus ar vilas supantys plotai. Jie neįvertina savo galimybių bei realių poreikių. Norint turėti idealią, vadinamąją prestižinę, kelių hektarų veją, prireiktų daug laiko ir lėšų. Tokią veją reikia dažnai pjauti ir tręšti. Bet ar tikrai visa ši grožybė atsivers ja besigėrinčio žmogaus žvilgsniui? Galbūt kitą vejos kraštą lankysime tik šienaudami? Atsakę į šiuos klausimus tikriausiai norėsime rinktis paprastesnį variantą. Atvirų vietų, sodų, parkų ar kitų didelių plotų apželdinimui skirti mišiniai nereikalauja ypatingos priežiūros. Tinkamai pasirinkę mišinį, gražią, tvirtą velėną turinčią pievą suformuosime pjaudami ją 2–3 kartus per mėnesį. Tam tiks ir žydinčių vejų mišiniai. Tokią veją nesunku prižiūrėti, dėl skirtingu metu pražystančių augalų ji žydi visą sezoną. Vejai skirto sklypo dirvožemio bei reljefo savybės. Skirtingi žoliniai augalai prisitaikę augti skirtingos sudėties dirvožemiuose. Todėl profesionalų paruošto vejų sėklų mišinio aprašyme rasime pažymėta, kad jis, pavyzdžiui, tinka visų tipų dirvoms, sunkiam ar lengvam dirvožemiui. Renkantis vejų sėklas, į tai irgi reikėtų atsižvelgti. Ką daryti, jei mūsų pasirinktame vejai skirtame plote – visa dirvožemio įvairovė? Tokiu atveju reikėtų rinktis daugiau sudedamųjų dalių turintį mišinį. Jame derinamos ne tik skirtingų rūšių, bet ir veislių sėklos. 7–9 veislių sėklos mišinyje – įvairovė, kuri užtikrins, kad jūsų veja išliks dekoratyvi keletą metų. Kalvotų vietų, šlaitų vejoms tinka rinktis specialios paskirties vejų sėklų mišinius. Šių vejų beveik nereikia tręšti, jų grožį lemia šienavimo dažnumas. Šiuose mišiniuose suderintos žolės yra atsparios nepalankioms augimo sąlygoms bei oro taršai. Laikas, kurį ketinate skirti vejai prižiūrėti. Veja yra specifinė ekologinė sistema. Jai galioja tam tikri bendri įstatymai. Vienas tokių – kova už būvį. Vejos augalams, be viso kito, tenka kovoti ir su piktžolėmis. Tai ypač aktualu atvirose vietovėse, kuriose vėjas laisvai nešioja įvairiausias sėklas. Ypač gajos seniai toje vietovėje prisitaikiusių augalų sėklos. Būtent šie augalai labiausiai atakuoja naujų veislių, dar tik pradedančius aklimatizuotis augalus. Vis dėlto, jei norime ir galime skirti laiko savo vejai, jei tinkamai pasiruošėme jos sėjai, laiku ją pjauname ir tręšiame, galime pasiekti norimų rezultatų. Tačiau derėtų įvertinti, kad skirtingi vejų mišiniai mums žada ne tik nevienodą estetinį vejos vaizdą, bet ir skirtingas laiko investicijas vejos priežiūrai. Todėl, renkantis prestižinę dekoratyvinę veją, vertėtų pasvarstyti apie savo ar savo šeimos galimybes.

Anot V. Petrausko, žmonės dažnai klausia, ar kokios nors konkrečios paskirties vejų sėklų mišinys gali būti panaudotas kitos paskirties vejai įrengti. Juk kartais pasitaiko kurių nors sėklų nusipirkti daugiau, jų lieka. Būna, kad skubant ne iki galo suformuluojami poreikiai ar vejos vizijos.

„Tarkim, žmogus turi sporto aikštynui skirtų sėklų ir svarsto, ar netiktų jomis apsėti rekreacinę zoną. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad sporto aikštelėms skirtuose mišiniuose didžiąją dalį sudaro pievinės miglės sėklos. Ši žolė gana ilgai auga – nuo sėjos tai gali užtrukti apie 30 dienų. Todėl šiam mišiniui reikia labai švarios dirvos, joje neturi būti piktžolių. Jų augimo sąlygas palengvina ir lėtas vejos augimo greitis. Vėliau tokią veją reikia dažniau šienauti, gausiau tręšti – kitu atveju nesuformuosime tinkamos velėnos. Ar esame pasirengę ilgai laukti sėjos rezultato?“ – ragina pasvarstyti „Dotnuva Baltic“ atstovas. Jo teigimu, panašiai įvertinti galėtume kiekvieną profesionalų sukurtą vejų mišinį. Kiekvienas jų turi pliusų ir minusų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti prieš priimant sprendimą

V.Petrauskas atkreipia dėmesį: kad vejos žaluma džiugintų akį, reikia pasirūpinti ir tinkamu vejos tręšimu. Jeigu veja negauna tinkamo kiekio maisto medžiagų, tai silpnėja jos šaknynas, sumažėja atsparumas sausroms, ligoms. Nusilpusi veja ima sparčiai retėti, praranda estetinį vaizdą. Silpną veją galima atpažinti iš to, kad per sausras ji ruduoja, praretėjusiose vietose ima veistis piktžolės. Be to, tokia veja sunkiau ištvers žiemą ir pavasarį gali atrodyti visai prastai. Ko reikia, kad veja taptų tanki, bet neskubėtų stiebtis aukštyn ir ne taip dažnai ją reikėtų pjauti? Išeitis galėtų būti kontroliuojamo veikimo trąšos.

Vienos tokių yra olandiškos „Mivena“ trąšos, pagamintos pritaikant naujausią trąšų padengimo polimerais technologiją. Šių trąšų veikimas pagrįstas tuo, kad maisto medžiagos iš granulės atpalaiduojamos palaipsniui, kai augalas pradeda vegetuoti ir jam reikia maitintis. Tokiu būdu augalai daug efektyviau pasisavina azotą, kalį, fosforą. Maistiniai elementai neišplaunami net esant gausiam lietui, neteršiama aplinka. Visą vegetacijos laikotarpį augalai tolygiai aprūpinami maisto medžiagomis.