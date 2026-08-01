SEO vaidmuo dirbtinio intelekto eroje: ekspertas pataria, kaip atsidurti tarp „ChatGPT“ paieškos rezultatų

Šiuolaikiniai vartotojai esmingai keičia savo informacijos apie dominančias prekes ir paslaugas paieškos įpročius. Jeigu anksčiau verslai siekdavo žūtbūt atsidurti „Google“ paieškos rezultatų stulpelio viršuje, tai pastaraisiais metais pastebima nauja tendencija. Vis daugiau žmonių informacijos ieško naudodami dirbtinio intelekto įrankius. Kaip pažymima „Omnisend“ pranešime žiniasklaidai, besikeičiantys vartotojų įpročiai verčia ir pačius verslus permąstyti savo skaitmeninės rinkodaros strategijas.
Rinkodaros agentūros „First Page Sage“ šiemet publikuota analizė rodo, kad „Google“ tebėra populiariausias paieškos įrankis. Ši platforma naudojama 77 proc. visų paieškų. Vis dėlto, ji vis akivaizdžiau jaučia „ChatGPT“ konkurenciją. Šiuo metu apie 18 proc. visų paieškų atliekama būtent su šiuo dirbtinio intelekto įrankiu. Be to, besinaudojantieji pastaruoju, informacijos paieškai skiria daugiau laiko – vidutiniškai per 13 min., kai vidutinė „Google“ paieška trunka tik kiek daugiau nei 6 min.
Kaip teigia „Omnisend“ dirbtinio intelekto paieškos ir SEO specialistas Tomas Gvazdauskas, modernūs įrankiai keičia paieškos internete įpročius. Anot jo, žmonėms šiandien norisi ne vien informacijos, bet ir jos vertinimo.
„Jei seniau patys rinkdavome ir analizuodavome reikiamą informaciją, tai dabar už mus tai padaro dirbtinis intelektas. Iš esmės, turime greitesnį ir efektyvesnį būdą gauti atsakymus į mums rūpimus klausimus. Kam anksčiau skirdavome valandas ar netgi dienas, dabar sugaištame kelias minutes“, – sako T. Gvazdauskas.
Kokius puslapius mėgsta dirbtinis intelektas
Gavęs užklausą, dirbtinis intelektas atsakymų pats negalvoja. Jie surenkami iš įvairiausių šaltinių internete, pavyzdžiui, naujienų portalų, tinklaraščių, elektroninių parduotuvių ir t.t. Dalis jų turi ir aktyvias nuorodas, kurias paspaudus prekę galima iš karto ir įsigyti. Būtent čia verslai ir nori atsidurti.
„Nors dirbtinio intelekto paieška gali atrodyti visiškai unikalus įrankis, jo bazė remiasi daugeliui gerai pažįstamais SEO principais. Žinoma, netrūksta kalbančiųjų apie dirbtinio intelekto paieškos optimizavimą, arba AIEO (angl. Artificial Intelligence Engine Optimization). Esą, jis pakeis SEO ir pastarojo tiesiog nebereikės. Vis dėlto, SEO yra ir liks pagrindu proceso, dėl kurio verslo puslapis atsiduria dirbtinio intelekto paieškos rezultatuose“, – tvirtina ekspertas.
Jis pabrėžia, kad norint optimizuoti savo verslo internetinį puslapį dirbtinio intelekto paieškai, būtina atlikti tuos pačius darbus, kaip ir SEO atveju.
„Pirmiausia, puslapis privalo būti tvarkingas, su aiškia struktūra. Jei jame talpinami straipsniai, jie turi būti aktualūs ir reguliariai atnaujinami. Juose pateikiama informacija turi būti labai aiški, atsakanti į konkrečius vartotojų klausimus, nauja ir aktuali. Dirbtinio intelekto algoritmai internete ieško kuo naujesnės, aktualesnės informacijos, ir jei jūsiškė tokia ir bus, labai didelė tikimybė, jog jūsų puslapis atsiras paieškos rezultatuose“, – sako „Omnisend“ atstovas.
Kaip pralenkti konkurentus
T.Gvazdauskas atkreipia dėmesį ir į konkurencinį aspektą. Anot jo, norint sėkmingai varžytis rinkoje, kurioje gerai žinomi prekių ženklai aktyviai investuoja į SEO sprendimus, būtina ne tik optimizuoti savo internetinį puslapį, bet ir nuolat ieškoti būdų įgyti konkurencinį pranašumą.
„Tai nereiškia, kad būtina išleisti krūvą pinigų internetinei rinkodarai. Daug svarbiau priimti tikslingus, gerai pasvertus sprendimus. Vienas tokių – žinoti, kas rūpi klientams, domėtis, kokios informacijos jie ieško, kokias problemas bando spręsti, kokiuose puslapiuose lankosi ir pan. Kuo daugiau informacijos turėsite, tuo efektyviau galėsite pritraukti jų dėmesį“, – sako SEO specialistas.
Vienu iš svarbiausių uždavinių siekiant šio tikslo ekspertas vadina naujų, aktualių straipsnių, kuriuose paaiškinamas vienokių ar kitokių prekių veikimas, rengimą. Jie turėtų atsidurti ne tik paties verslo puslapyje, bet ir gerai vertinamuose šaltiniuose: naujienų portaluose, interneto bendruomenių forumuose („Reddit“ ir pan.) ir kt.
„Kuo skirtingesniuose palankiai vertinamuose šaltiniuose atsidurs jūsų verslo informacija, tuo didesnė tikimybė, jog dirbtinis intelektas įtrauks jūsų puslapį į paieškos rezultatus. Vis dėlto, bene svarbiausias raktas į sėkmę – tikslumas ir konkretumas. Vartotojai dirbtiniam intelektui užduoda labai specifinius, konkrečius klausimus, ir jei į juos atsakysite, turėsite itin didelius šansus atsidurti tarp cituojamų šaltinių“, – teigia „Omnisend“ dirbtinio intelekto paieškos ir SEO specialistas Tomas Gvazdauskas.
„Omnisend“ – Lietuvoje įkurtas technologijų startuolis, sėkmingai veikiantis be išorinių investicijų. Įmonė ne vienerius metus patenka į sparčiausiai augančių Europos įmonių reitingą, sudaromą „Financial Times“. Bendrovės augimą skatina ne tik finansiniai rezultatai, bet ir stipri, brandi kultūra, kurioje darbuotojų gerovė tampa realia praktika, o ne pažadu.
Šiuo metu „Omnisend“ komandą sudaro daugiau nei 250 žmonių, dirbančių Vilniuje, Kaune ir Čarlstone (JAV). Bendrovė sėkmingai vysto tarptautinę el. pašto ir SMS rinkodaros platformą, kuria naudojasi daugiau nei 150 tūkst. el. komercijos verslų visame pasaulyje.