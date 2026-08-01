Šiandien Panevėžyje (rugpjūčio 2-ąją)

Siūlo darbą
Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.
Panevėžio socialinių paslaugų centras ieško Vaikų globos ir rūpybos skyriaus individualios priežiūros darbuotojo (-os).
Panevėžio muzikinis teatras prie simfoninio orkestro prisijungti kviečia instrumentinės grupės koncertmeisterį (-ę) (altas).
Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ kviečia prisijungti prie komandos meninio ugdymo (muzikos) mokytoją nuo rugsėjo 1 d.
Panevėžio regos centras „Linelis“ skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti. 1 etatas, darbo krūvis – 36 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota. Pareigybės lygis – A2.
Panevėžio regos centras „Linelis“ skelbia konkursą fizinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio regos centras „Linelis“ skelbia konkursą neformaliojo ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio regos centras „Linelis“ skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigoms užimti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio muzikinis teatras skelbia konkursą ir kviečia prie komandos prisijungti Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovą.
Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ kviečia prisijungti prie profesionalios ir kūrybiškos komandos neformaliojo švietimo (anglų kalbos) mokytoją dirbti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
Panevėžio miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą Statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti.
Panevėžio mokymo centras kviečia prisijungti prie savo komandos neformaliojo švietimo mokytoją (kultūrinio, meninio, sportinio, pilietiškumo ir kitų ugdymo sričių) dirbti iki 0,5 etato nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. Siūloma neterminuota darbo sutartis bei galimybė tapti profesionalios mokymo įstaigos dalimi.
Panevėžio mokymo centras kviečia prisijungti prie savo komandos prancūzų kalbos mokytoją dirbti 0,08 etato (2 pamokas per savaitę) nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. Siūloma neterminuota darbo sutartis bei galimybė tapti profesionalios mokymo įstaigos dalimi.
Lopšeliui-darželiui „Žibutė“ nuo rugsėjo 1 d. reikalingas 1,0 et. mokytojo padėjėjas.
Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ kviečia prisijungti prie komandos fizinio ugdymo mokytoją dirbti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ skelbia konkursą socialinio pedagogo pareigoms eiti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigoms eiti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio muzikinis teatras ieško komunikacijos specialisto (-ės), kuris (-i) padėtų pasakoti teatro istorijas, kurti ryšį su žiūrovais ir stiprinti teatro matomumą viešojoje erdvėje.
Panevėžio muzikinis teatras ieško rinkodaros specialisto (-ės), kuris (-i) padėtų didinti teatro matomumą, pritraukti naujas auditorijas ir kurti ilgalaikę teatro bei žiūrovų partnerystę. Jei tiki, kad kultūra nusipelno būti matoma, laukiame Tavęs mūsų komandoje.
Panevėžio muzikinis teatras ieško kultūrinės veiklos vadybininko (-ės).
Orai
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis Panevėžyje dieną bus mažai debesuota, be kritulių. Vėjas 1–3 m/s. Oro temperatūra dieną 22-23 laipsniai šilumos.
Renginiai
Liepos 11-rugpjūčio 9 d. nuo 10 iki 22 val. Kultūros ir poilsio parke – „Kosmosos vaiko šeimų laisvalaikio ir sporto parkas“. Organizatorius – UAB „Services and innovations“.
Diena
Rugpjūčio 2-oji – Ubagų diena, Porciunkulė, Šv. Mergelės angeliškosios šventė; Romų genocido atminimo diena.
Rugpjūčio antroji – 214-oji metų diena (septintoji 31-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 152 dienos.
Savo vardadienius šiandien švenčia Alfa, Alfas, Alfonsas, Guoda, Gustas, Gustava, Gustavas, Gustė, Gustina, Gustis, Gustys, Tautvaišas, Tautvaišė, Tautvaldas, Tautvaldė;
rytoj: Augustė, Lengvinė, Lidija, Mangirda, Mangirdas, Mangirdė, Mankanta, Mankantas, Mantartas, Mantartė, Žeimena;
poryt: Domantas, Domas, Dominyka, Dominykas, Domitas, Gerimantas, Gerimantė, Gerutė, Gerutis, Irta, Irtautas, Irtautė, Milgeda, Milgedas, Milgedė, Milgeidas, Milgeidė.
Dangaus kūnai
Saulė šiandien teka 5.28, leidžiasi 21.21. Dienos ilgumas – 15.53.
Šiandien – šeštoji Mėnulio pilnaties diena.
Saulė Liūto ženkle.
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