Šiandien Panevėžyje (rugpjūčio 6-ąją)

Siūlo darbą
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti.
Lopšeliui-darželiui „Dobilas“ reikalingas aplinkos tvarkytojas 1 etatu (minimalus darbo užmokestis).
Lopšelis-darželis „Dobilas“ ieško ikimokyklinio ugdymo mokytojo nuo rugsėjo 1 d. Darbo krūvis – 1 pareigybė (36 val. per savaitę), pareigybės lygis – A2, darbo sutarties rūšis – terminuota (vaiko priežiūros atostogų metu).
Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ skelbia konkursą neformaliojo ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ skelbia konkursą fizinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras skelbia konkursą mokinio padėjėjo pareigoms užimti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti
Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.
Panevėžio socialinių paslaugų centras ieško Vaikų globos ir rūpybos skyriaus individualios priežiūros darbuotojo (-os).
Panevėžio muzikinis teatras prie simfoninio orkestro prisijungti kviečia instrumentinės grupės koncertmeisterį (-ę) (altas).
Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ kviečia prisijungti prie komandos meninio ugdymo (muzikos) mokytoją nuo rugsėjo 1 d.
Panevėžio regos centras „Linelis“ skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti. 1 etatas, darbo krūvis – 36 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota. Pareigybės lygis – A2.
Panevėžio regos centras „Linelis“ skelbia konkursą fizinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio regos centras „Linelis“ skelbia konkursą neformaliojo ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio regos centras „Linelis“ skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigoms užimti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio muzikinis teatras skelbia konkursą ir kviečia prie komandos prisijungti Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovą.
Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ kviečia prisijungti prie profesionalios ir kūrybiškos komandos neformaliojo švietimo (anglų kalbos) mokytoją dirbti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
Lopšeliui-darželiui „Žibutė“ nuo rugsėjo 1 d. reikalingas 1,0 et. mokytojo padėjėjas.
Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ kviečia prisijungti prie komandos fizinio ugdymo mokytoją dirbti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ skelbia konkursą socialinio pedagogo pareigoms eiti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigoms eiti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Panevėžio muzikinis teatras ieško komunikacijos specialisto (-ės), kuris (-i) padėtų pasakoti teatro istorijas, kurti ryšį su žiūrovais ir stiprinti teatro matomumą viešojoje erdvėje.
Panevėžio muzikinis teatras ieško rinkodaros specialisto (-ės), kuris (-i) padėtų didinti teatro matomumą, pritraukti naujas auditorijas ir kurti ilgalaikę teatro bei žiūrovų partnerystę. Jei tiki, kad kultūra nusipelno būti matoma, laukiame Tavęs mūsų komandoje.
Panevėžio muzikinis teatras ieško kultūrinės veiklos vadybininko (-ės).
Orai
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis dieną Panevėžyje bus mažai debesuota, be kritulių. Vėjas 2–3 m/s. Oro temperatūra 28-29 laipsniai šilumos.
Renginiai
Liepos 11-rugpjūčio 9 d. nuo 10 iki 22 val. Kultūros ir poilsio parke – „Kosmosos vaiko šeimų laisvalaikio ir sporto parkas“. Organizatorius – UAB „Services and innovations“.
Diena
Rugpjūčio 6-oji – Kristaus atsimainymas; Tarptautinė garstyčių diena.
Rugpjūčio šeštoji – 218-oji metų diena (ketvirtoji 32-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 148 dienos.
Savo vardadienius šiandien švenčia Bilvina, Bilvinas, Bilvinė, Bylotė, Daiva, Josbutas, Josbutė, Josgailas, Josgailė. Karolina, Vaidutis;
rytoj: Drąsius, Drąsutis, Jogilas, Jogilė, Jogina, Joginas, Kajetonas, Kajus, Klaudija, Sikstas;
poryt: Daina, Dainė, Dainius, Dainys, Dainora, Elidas, Elidijus, Tulgirdas.
Dangaus kūnai
Saulė šiandien teka 5.35, leidžiasi 21.13. Dienos ilgumas – 15.38.
Šiandien – antroji Mėnulio delčios diena.
Saulė Liūto ženkle.
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