Sinoptikė: po itin karšto penktadienio orai atvės

Penktadienį į šalį plūstelėjus vasariškai šilumai, artimiausiomis dienomis orai vės, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė.
Pasak jos, šeštadienio naktį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur matomumą prastins rūkas, o paryčiais Lietuvą pasieks banguotas atmosferos frontas.
Vietomis, didesnė tikimybė pietvakariniuose rajonuose, trumpai su perkūnija palis. Per perkūniją tikėtini vėjo sustiprėjimai, gūsiai kai kur sieks 15–17 m/s. Naktis prognozuojama šilta, temperatūra sieks 14–19 laipsnius šilumos.
Sinoptikės teigimu, šeštadienio dieną minėto atmosferos fronto drėgni, audringi debesys toliau keliaus per šalį.
„Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, per ją besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-18 m/s. Kai kur gali iškristi ir kruša“, – sako E. Gečaitė.
Anot jos, aukščiausia temperatūra nesieks tokių aukštumų kaip penktadienį – kils iki 23–28, o vakariniuose rajonuose vietomis bus 20–22 laipsniai šilumos.
Prognozuojama, kad sekmadienio naktį drėgmės pritvinkę šaltojo atmosferos fronto debesys vis dar telksis Lietuvos teritorijoje.
„Daug kur tęsis trumpi lietūs, didžiausios lietaus porcijos prognozuojamos rytinėje šalies pusėje, čia vietomis prilis gausiai. Vis dar pagriaudės perkūnija, o per ją šiaurės vakarų, vakarų vėjo gūsiai kai kur įsibėgės iki 15–17 m/s“, – teigia sinoptikė.
Pasak jos, sekmadienio naktį atvės iki 12–17 laipsnių šilumos, vėsiausia bus Žemaitijoje.
Tuo metu sekmadienio dieną orai bus gerokai sausesni, iki pietų trumpai palis tik vietomis, vėliau debesys sklaidysis. Tądien pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų, vakarų vėjas, o oras sušils iki 21–26 laipsnių šilumos.
E. Gečaitės teigimu, kitos savaitės pradžioje ties Lietuva įsitvirtins aukšto slėgio sūkurys, kuris lems sausus ir mažai debesuotus orus. Pirmadienio naktį dvelks silpnas vėjas, atvės iki 9–14, Kuršių nerijoje – iki 15–17 laipsnių šilumos.
Dieną vėjas taip pat bus nestiprus, nepastovios krypties, o temperatūra įdienojus kils iki 22–27 laipsnių šilumos.
Pasak sinoptikės, vėliau vėl pradės plūsti gerokai šiltesnis oras.
Jos teigimu, antradienio naktį tęsis sausi ir ramūs orai – temperatūra kris iki 11–16 laipsnių šilumos. Dieną didžiojoje šalies dalyje bus sausa, tik kai kur, didesnė tikimybė pietiniuose rajonuose, trumpai, negausiai palis. Tuo metu temperatūra vėl šoktelės iki 25–30 laipsnių.
ELTA (ELTA)